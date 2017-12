Duke Nukem Forever nakope zadok mimozemšťanom i Call of Duty

5. apr 2011 o 20:35 Ján Kordoš

Dnes skôr stretneme hráča s prekvapeným pohľadom a otázkou, ktože to ten Duke je ako junáka so zábleskom a nostalgickou slzou v očiach. Duke je kráľ. A definitívne by mal doraziť 10. júna, ale poznáte ho, beťára. O pozadí problematického vývoja Duke Nukem Forever sme napísali už toľko znakov, že keby to máme opakovať a Petit Press to preplatiť, možno aj skrachuje.

Takže vám povieme len toľko, že Randy Pitchford z Gearboxu obhajuje sexistickú povahu Dukeho. On je totiž kráľ a chce zachrániť všetky sexi slečny (a samozrejme potom aj svet) pred mimozemskou inváziou. Degradovanie ženských charakterov do úlohy striptérok a nástroja potešenia pre Dukeho sa nepáči FOX TV. Ale tým sa nepáči kadečo na hrách a pravidelne prinášajú skreslené informácie.

Druhý bod dnešného programu litánií o hre Duke Nukem Forever sa týka dĺžky hrania. Podľa Pitchforda by malo priemernému hráčovi zabrať dohranie približne 14 - 18 hodín. Ako vtipne Pitchford poznamenal, Duke Nukem Forever bude dlhá ako 4 až 5 Call of Duty hier. Dúfame. Hail to the king, baby!

Zdroj: PC GamesHardware