Viete, kde sú teraz vaši kamoši? Facebook odpovie

Facebook Places pomôže používateľom sociálnej siete aj firemnému marketingu.

6. apr 2011 o 0:00 Peter Filin, Peter Filin, Ondrej Podstupka

BRATISLAVA. Je piatková noc a spoločnosť vašich priateľov, s ktorými ste trávili večer v bare, odchádza domov. Vám sa ešte nechce. Čo urobíte? Vo svojom inteligentnom telefóne spustíte službu Facebook Places a vzápätí na displeji uvidíte ďalších priateľov, ktorí sa nachádzajú v inom bare vo vašej blízkosti. Stačí, aby ste si vybrali, ku ktorým z nich sa pridáte a noc môže pokračovať.

Približne takto si môžete predstaviť využitie služby Facebook Places, ktorú najväčšia sociálna sieť na svete sprístupnila pred pár dňami pre slovenských používateľov. V USA funguje už od minulého leta, čím sa Facebook zaradil medzi najdôležitejších hráčov v geolokačných službách.

Tie fungujú na spoločnom princípe – dokážu „vystopovať“ vašu polohu prostredníctvom GPS lokácie, prípadne najbližšej veže mobilného operátora.

Keď ste v bare, na letiskovom termináli, v múzeu alebo v práci a chcete svoju polohu zdieľať s priateľmi, stačí, aby ste to vyklikali na svojom Facebooku (v položke miesta). Vaši priatelia majú možnosť, v prípade, že ich vaše presúvanie nezaujíma, tieto správy na Facebooku nezobrazovať.

Služba nefunguje len na najnovších smartfónoch, ale aj na starších mobiloch, napríklad aj na N95ke.

Útok na katalógy aj Google

Dôvod, prečo Facebook spúšťa túto službu, nie je len snaha obohatiť užívateľský komfort. Places plánuje Facebook ponúknuť najmä malým a stredným podnikom. V USA to urobil tri mesiace po tom, čo službu uviedol pre amerických používateľov. Využívajú ju najmä fitnescentrá, reštaurácie, bary, kiná a iné zariadenia.

Výhodou v porovnaní s mapami od Google je, že ak prevádzku navštívi niektorý z vašich priateľov na Facebooku, dozviete sa o tom a môžete sa ho spýtať na jeho skúsenosť.

Predpokladá sa, že Facebook s odstupom niekoľkých týždňov umožní aj slovenským firmám inzerovať cez Places. To by mohlo zasiahnuť do biznisu slovenských online katalógov firiem. Tie najväčšie prevádzkujú lídri slovenského internetu Zoznam a Azet. Trojicu najväčších katalógov dopĺňa Európska databanka.

Katalógové portály získavajú peniaze od firiem za to, že údaje o nich zverejňujú v katalógoch na internete.

Zľavy na Facebooku

Pre slovenské firmy by sa Facebook Places stali atraktívnym miestom na inzerciu v prípade, že by sa služba úspešne rozšírila a používatelia Facebooku hromadne označovali svoju polohu. Že sa tak môže stať, dokazuje úspech ďalších sietí s geolokačnou funkciou, napríklad Foursquare alebo Gowalla.

Oproti online katalógom majú geolokačné siete o sociálny rozmer viac. Znamená to, že potenciálny zákazník nielen nájde prevádzku, ktorú potrebuje, ale aj počet priateľov, ktorí ju už navštívili.

Na Places je naviazaná ďalšia služba Facebooku – Deals. Prostredníctvom nej môžu firmy zverejňovať aktuálne zľavy.

To by znamenalo tvrdú konkurenciu pre zľavové portály, ktorým sa na Slovensku začalo tento rok dariť. No na spustenie Facebook Deals je potrebné, aby sa najprv darilo čerstvej geolokačnej službe.