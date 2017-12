Strategické Anno predstavuje spustošenú Zem po ekologickom kolapse

5. apr 2011 o 19:10 Ján Kordoš

Známa real-time strategická značka sa doposiaľ odohrávala výhradne v minulosti - podtituly rokov hovoria jasne: 1602, 1503, 1701, 1404. Ani ďalší diel nebude iný a okrem toho, že súčet všetkých číslic v názve bude deväť, ostane i pri rovnakom hernom žánri a systémoch. Pomerne ďaleká budúcnosť bude všetko, len nie ružová. Nečaká nás síce žiadna jadrová katastrofa, no klimatické zmeny výrazne ovplyvnili povrch planéty. Zdvihnuté hladiny oceánov a morí ukrojili z pevniny a preživšie národy sa snažia prispôsobiť novým podmienkam a ekologickým pomerom. Odlišná od súčasnej bude samozrejme aj architektúra jednotlivých budov.

Inak bude Anno 2070 tradičná real-time stratégia, v ktorej sa primárne zameriavate na vybudovanie vlastnej ríše, jej bezproblémové fungovanie z hľadiska surovín (je možné obchodovanie s ostatnými národmi) a financií. V podstate by sa dalo povedať, že hra dostane len futuristický look, základné pravidlá by mali ostať totožné. Medzi novinky bude patriť napríklad dynamicky meniaci sa svet, ktorý bude prechádzať evolúciou. Hráčove voľby získajú obrovský dosah na životné prostredie, výzor krajiny. O problém viac, ani vám by sa nepáčilo bývať v zatopenom dome.

Hráč sa tak musí rozhodnúť medzi industriálnym a prírodným smerom vývoja. Príbehová kampaň nás prevedie rôznorodými úlohami, chýbať nebudú ani samostatné mapy, multiplayer. Graficky si séria Anno polepší, poháňať ju bude nová verzia herného enginu - a to, že už Anno 1404 vyzeralo na zjedenie, vedia všetci stratégovia. Ako to všetko dopadne so spustošenou zemou uvidíme už túto zimu.

