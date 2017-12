Praľudia boli v južnej Indii už pred miliónom rokov

Praľudia sa dostali do Afriky do južnej Ázie dávno predtým, než sa acheulské nástroje dostali do Európy.

8. apr 2011 o 15:00 TASR

Na snímke reprezentatívne ukážky acheuléenskych nástrojov z Attirampakkamu.(Zdroj: ASR - Science/AAAS)

BRATISLAVA. Datovanie novoobjavených kamenných nástrojov z Indie ukázalo, že nositelia v poradí druhého ľudského technologického komplexu - tzv. acheuléenu - migrovali z V časopise Science to oznámil sedemčlenný indicko-francúzsky tím, ktorý viedla Shanti Pappu zo Sharma Centre for Heritage Education v indickom meste Čennaj, federálny štát Tamilnádu. Pästné kliny a sekáčiky Na jednom z najbohatších nálezísk zo staršej kamennej doby v južnej Indii, Attirampakkam v panve rieky Kortallaijar, ktoré už v roku 1863 objavil slávny britský geológ Robert Bruce Foote, našli vyše 3500 kamenných nástrojov, ktoré patria do tzv. acheuléenskej technológie respektíve industrie. Vyvinula sa v Afrike pred vyše 1,5 miliónom rokov a po primitívnejšej (tiež africkej) oldowanskej, starej až vyše 2,5 milióna rokov, je historicky druhá. Novoobjavené attirampakkamské nástroje sú z kvarcitu a zahŕňajú vyše 70 pästných klinov a sekáčikov a niekoľko stoviek štiepaných čepieľok. Paleomagnetické a rádioizotopové merania nálezovej vrstvy ukázali, že nositelia acheuléenskej industrie dosiahli južnú Indiu pred najmenej 1,07 milióna rokov. Nie je vylúčené, že to bolo podstatne bližšie k dobe pred 1,5 miliónmi rokov. Podľa všetkého išlo o praľudí druhu Homo erectus (človek vzpriamený), známych v tomto období popri Afrike aj z Blízkeho východu a ešte skôr z Gruzínska. Homo erectus a Homo heidelbergensis V Európe sa acheuléenske nástroje objavili podstatne neskôr, možno až o pol milióna rokov, pričom vedci za ich nositeľov považuje opoľudí druhu Homo heidelbergensis (človek heidelberský), ktorých africkým variantom alebo predkom mohol byť podľa názoru niektorých paleoantropológov Homo rhodesiensis (človek rodézsky). Odborný komentátor objavu v Science, Robin Dennell zo Sheffieldskej univerzity (Británia), sa domnieva, že išlo o dve nezávislé migrácie nositeľov acheuléenskej industrie z Afriky cez Blízky východ. Najprv to boli Homo erectus, ktorí smerovali do južnej Ázie, neskôr Homo heidelbergensis, smerujúci do Európy. Podobný vzor migrácie sa podľa neho zopakoval ešte neskôr v prípade nášho vlastného druhu Homo sapiens (človek rozumný). Aj títo naši predkovia najprv po vstupe z Afriky na Blízky východ pokračovali do južnej Ázie až po Novú Guineu a Austráliu, neskôr do Európy. Zdroj: Science z 25. marca 2011