Zohrieva planéty tmavá hmota?

Americkí vedci si myslia, že tmavá hmota môže zabezpečiť tečúcu vodu na povrchu planét bez hviezd.

5. apr 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Nik netuší, čo tmavú hmotu tvorí. Napriek tomu dokážeme odsledovať jej gravitačné účinky a vieme tiež, že vo vesmíre je jej približne päťkrát viac ako hmoty, ktorú môžeme vidieť.

Teraz prišli americkí vedci s hypotézou, že tmavá hmota môže zohrievať vnútra niektorých planét. Dokonca až tak, že aj keby im chýbali materské hviezdy, na ich povrchu by mohla tiecť voda.

Odvážna hypotéza podľa New Scientist predpokladá, že tmavú hmotu tvoria takzvané WIMP (slabo interagujúce hmotné častice). Stretnutia týchto hypotetických častíc fyzikálneho sveta by vytvárali spŕšky ďalších častíc, ktoré by pri kontakte s „bežnou" hmotou produkovali teplo.

Dialo by sa tak najmä v strede exoplanét blízko k centru Mliečnej cesty, kde by mala byť vyššia koncentrácia tmavej hmoty. Tmavá hmota by takto mohla zohrievať exoplanéty zhruba do 30 svetelných rokov od stredu našej galaxie.