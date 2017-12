Zvodná vampírka BloodRayne sa vracia

1. apr 2011 o 19:10 Ján Kordoš

Majesco Entertainment sa rozhodlo sériu obnoviť a pripravuje BloodRayne: Betrayal. Tentoraz však už nepôjde o veľký projekt, ale stiahnuteľnú 2D arkádu pre Xbox Live Arcade a Playstation Network. Očakávať môžeme krvavú akčnú hru s vampírkou v hlavnej úlohe. Teaser nám nič konkrétne nepovedal, no charakteristika hry "an evil vampire massacre" naznačuje, že túto hru by si pokojne zahral i Tarantino s Rodriguezom.

video //www.youtube.com/embed/D3BNJT1Rzss

Zdroj: Shacknews,YouTube