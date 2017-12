Lord of the Rings: War in the North ponúkne brutálne krvavé divadlo

1. apr 2011 o 18:30 Ján Kordoš

Lord of the Rings: War in the North sa s nikým a ničím nemazná. Súbojový systém nebude žiadnym spôsobom orezaný. Práve naopak, neprídeme o desiatky amputovaných končatín či odseknuté hlavy. A samozrejme nesmú chýbať ani potoky krvi, takže budú hrdinovia po súboji riadne zapatlaný od červenej farby. Máme toho dosť v Dragon Age 2 a netušíme, prečo sa vývojári zo Snowblind Studios musia práve v tomto opičiť po BioWare. Veríme, že brutálnejší bojový systém prehovorí trochu aj do taktického razenia hry aj napriek tomu, že War in the North si to razí skôr akčnejšou cestou. Vývojári vám o všetkom povedia a aj predvedú vo svojom denníku. Zdroj:Fileshack