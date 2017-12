Nový Spider-Man nás navštívi ešte túto jeseň

1. apr 2011 o 17:20 Ján Kordoš

Spider-Man: Edge of Time nám znovu ponúkne rôzne časové obdobia, v ktorých budeme superhrdinu preháňať. Tentoraz budú len dve. Okrem tradičného Amazing Spider-Mana sa chopíme aj jeho verzie z roku 2099. Žiaľ - aspoň z nášho pohľadu, pretože stealth prvky sme u Spider-mana mali radi - sa nevráti jeho noirová verzia z gangsterského obdobia.

Nepôjde o nič iné ako záchranu Spider-manovho alter ega, Petera Parkera. Behanie z rozličných časových pásiem tak bude mať väčšiu logiku, avšak nie, že by sme o to stáli. Dôležitá bude hrateľnosť. Activision zatiaľ neoznámil na aké platformy hru vydá, no očakávať môžeme klasickú zostavu PC, Xbox 360 a Playstation 3, ku ktorej sa zrejme pridá upravená Wii verzia a snáď aj špeciálne vytvorené pre nové handheldy Nintendo 3DS a Sony NGP.

Zdroj: Shacknews