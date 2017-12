UbiSoft začína bojovať na súde proti THQ

1. apr 2011 o 9:10 Ján Kordoš

Všetko začalo prechodom Patrice Désiletsa z UbiSoftu do THQ. S Désiletsom opustilo UbiSoft viacero dôležitých ľudí, ktorí sa podieľali na tvorbe série Assassin's Creed. Hodnotu a silu značky netreba pripomínať žiadnemu hráčovi. THQ totiž plánuje investovať nemalé peniaze do vytvorenia kanadského štúdia (THQ Montreal), ktoré by produkovalo hry najvyššej kvality.

Désilets im má k tomu pomôcť a vedeniu THQ nerobilo žiadne problémy angažovať ani jeho ďalších kolegov, ktorí následne opustili UbiSoft. Konkrétne ide o Alexa Drouina, Marka Besnera a Jean-Francois Boivina. Tí rezignovali na svoju pozíciu v UbiSofte z rozličných príčin, no už teraz sa vie, že nastúpia práve u konkurencie. S Désiletsom odišiel i ďalší z vysoko postavených vývojárov, Adolfo Gomez-Urda, s ktorým sa spoločne pokúšal pretiahnuť do THQ aj svoju kolegyňu Margherita Seconnino.

Predmetom sporu, pre ktorý podal UbiSoft sťažnosť na Najvyšší súd v Quebecu, je porušovanie podmienok zmluvy. Ako sa zdá, nejde ani tak o roztržku medzi veľkými spoločnosťami, ale rozhorčenie UbiSoftu nad tým, že Désilets nedodržal klauzulu vo svojej zmluve, ktorá mu zakazuje opustiť pracovné miesto, prejsť ku konkurencii a pracovať na rovnakej pozícii - čiže šéf vývojárskeho štúdia. Désilets pritom podľa kuloárnych informácií zarobil za posledné tri roky 1.3 mil. kanadských dolárov (cca 950 tisíc €) a na stole nechal bonusy do budúcnosti vo výške 600 tisíc CAD. Ponuka THQ bola zrejme príliš lákavá.

Zdá sa, že vydavateľské spoločnosti si začínajú všímať dôležitých osôb v hernom priemysle a neváhajú do nich investovať nemalý balík peňazí. Na koho stranu by ste sa v tomto spore postavili vy? Rozhorčeného UbiSoftu, ktorý sa však môže automaticky obávať úniku dôležitého know-how alebo tvorcu hry, ktorý len išiel za lepšou ponukou a "vzal" si so sebou i svojich potrebných kolegov? Bitka - aj keď zrejme len v podaní právnikov - môže začať.

Zdroj: Shacknews,TheFunnyCats