The Elder Scrolls V: Skyrim - žijúci fantasy svet

Na niektoré herné série sa jednoducho tešíme už len preto, že existujú. A pokračujú vo svojom pútavom rozprávaní, do ktorého sa ponárame s nadšením a zasneným pohľadom. Je ich síce málo, ale nesťažujeme sa, o to viac sa z nich radujeme.

31. mar 2011

Rokmi overené príbehy nestarnú a RPG sága The Elder Scrolls je toho dôkazom. Istotne, ktokoľvek môže namietať, že Oblivion už nebol tak dobrým ako predošlý Morrowind. A podobne by sa dalo pokračovať so zabugovaným Daggerfallom alebo prvou Arenou. Svet okolo nás sa mení, podobne i RPG žáner. Napriek tomu, že herný systém prešiel istými zmenami a zjednodušeniami, nezatracujeme ich. Ostal totiž základ: svet, ktorý je radosť odhaľovať a skúmať jeho zákutia, jednotlivé prepojenia medzi frakciami... jednoducho žiť.

Príbeh nebol nikdy veľkým lákadlom série a v podstate sme o hlavnú príbehovú líniu radi ani nezakopli. Iba ak to bolo už skutočne nutné. V seversky ladenej krajine Skyrim to bude podobné. Proroctvá siahajúce do predošlých dielov sa začínajú stávať skutočnosťou. Dvesto liet ubehlo od ukončenia putovania v Oblivione, a to je presne tá správna doba, aby sa dvaja bratia, nasledovníci panovníka, začali hádať o dedičstvo. Do toho si primiešame občiansku vojnu a aby sme nezabudli na to nemilé proroctvo. Na návštevu sa dostaví pán Drak. Nie ledajaký, ale boh Alduin zakliaty do podoby tohto roztomilého zvieratka. Zápletku máme pred sebou, ešte si potrebujeme predstaviť hlavného hrdinu. Čuduj sa svet, stanete sa ním vy. Hrdinskými činmi nepoškvrnená postavička obyčajného človeka však v sebe musí mať u čosi iné, než obrovský hlad po dobrodružstve. Zachrániť svet, to nie je len tak. A proti drakovi to jednoduché už nie je vôbec. Nami vytvorený hrdina bude mať vo svojej krvi možnosť ovládať prastarú techniku dračieho kriku, pomocou ktorej zaženieme zlo späť do jeho temných a pekelným ohňom vykúrených komnát.



Nebudeme si zbytočne klamať – neočakávame žiadne epické bitky, ohromujúce až pompézne predstavenia. Bethesde to jednoducho nikdy príliš nešlo a ako sme už spomínali v úvode, skôr sa tešíme na samotné explorovanie a užívanie si dokonale fungujúceho sveta. Ponúkaná sloboda istotne znovu ohromí. Akonáhle si totiž vytvoríme svojho avatara (znovu môžeme očakávať prepracovaný editor, v ktorom strávite pokojne i hodinku, no všetko si nastavíte aj za niekoľko minút), otvoria sa pred nami dvere do obrovského sveta, ktorý nie je pre novica nijak ohraničený. Nemáte okolo seba žiadne neviditeľné hranice, stráž vás pustí z rodnej viesky hocikedy, nemusíte sa trápiť pochybnými questami typu nazbieraj desať vajíčok spod sliepok, aby ťa mamička pustila aj mimo domova. Začnete hrať a môžete si robiť čo sa vám len zachce. Tento typ hry samozrejme so sebou prináša nejeden problém a máloktorému sa Bethesda dokázala vyhnúť, no vždy sme ich dokázali s láskou v očiach prehliadať.

Skyrim ponúkne ešte viac prepracované prostredie, žijúci svet okolo vás. Isteže, dnes nám príde Oblivion príliš umelý, strojový, avšak povedzme si úprimne, je to už bezmála päť rokov, čo sme hltali svieži vzduch v tejto RPG hre. Skyrim chce dokázať, že sa dá vytvoriť svet, ktorý bude jednať podľa hráčových činov a prispôsobovať sa mu. Nepôjde len o to, že ak niekomu vykonáte niečo zlé, poklesne vaša karma. Je samozrejmé, že ak ublížite osobe, ťažko sa bude na vás neskôr usmievať. Z globálneho hľadiska môže ísť o obchodníka a jeho rodinu. Alebo dokonca celé mestečko. Jednotlivé zoskupenia majú úzko špecifické vzťahy medzi sebou a profilovaním svojej postavy pomocou činov dávate jasne najavo, kam sa zaradíte. Funguje to i v prípade prijímania úloh.

Samotné RPG prvky, respektíve výber povolania, v podstate neexistuje. To, čo používate, čím bojujete, čomu sa venujete, presne tá schopnosť sa vám zlepšuje. Nebude chýbať prechod na vyššiu úroveň (zatiaľ nebol oznámený strop), avšak tu okrem zvýšenia zdravia budeme môcť zvoliť len to, či nám stúpne hodnota zdravia, many alebo staminy. Niekomu môže toto zjednodušenie liezť na city, ale má svoje opodstatnenie. Nerozdeľujete žiadne body, rastie vám skill s danou zbraňou, ktorú používate. Novinkou vo svete The Elder Scrolls budú perky – špeciality dobre známe z Falloutu. Žiadne konkrétne zatiaľ predstavené neboli, no nebojíme sa toho, že by sa do inak vážneho fantasy sveta nepodarilo prepašovať i čosi úsmevné. The Elder Scrolls V: Skyrim nebude od svojich predchodcov príliš odlišný. Nepôjde o žiadne akčné klikanie, levelovanie bude spočiatku rýchle, no čím vyššie sa dostaneme, tým budeme schopnosti a perky vylepšovať obtiažnejšie, takže je nutné si smerovanie hrdinu naplánovať. Schopnosti sa vám otvárajú postupne, podľa vášho zamerania, no vyberať si bude z čoho. Zaujímavo riešené RPG prvky vám dovolia vytvoriť rôzne kombinácie povolaní, ktorých tu nájdete rovných desať, no žiadne z nich si nezvolíte na začiatku, ale nadobudnete svojim konaním.

Prispôsobovať hráčovi sa budú automaticky i questy. Áno, ak sa venujete mágii, radi vás privítajú vo svojom cechu a ich ponuka úloh sa natešene rozrastie o počet, ktorý by ste ako čistokrvní bojovníci určite nevideli. Nás však viac teší, že ak dostaneme vezmeme akýkoľvek zapatrošený quest typu „nájdi mi malého brata, ktorý sa stratil v lese“, hra automaticky vyhodnotí, kam vás vaše túlavé topánky už zaviedli a do ktorej hory ste ešte nevkročili. A presne tam vás hra pošle, to bude to správne miesto, kde nájdete zatúlané chlapča, ochránite ho pred svorkou slintajúcich vlkov a objavíte nový kraj. Žiadny tvrdo nalinkované questy (ešte teraz sa pousmejeme pri štvrtom Gothicu, kde to bilo do očí), ale systém, ktorý bude vyhovovať i nám, neposedným cestovateľom. Potom sa už nebude nik čudovať, že sekundárnych úloh (samozrejme generovaných) sa v hre bude vyskytovať mnohonásobne viac, než tých príbehových.

Síce sa trochu obávame toho, že prispôsobovanie sa hráčovi postihne aj všetkými nenávidené dvíhanie levelu nepriateľov podľa toho vášho. Tak ako sme mali prácu s ohavnými pavúkmi na začiatku, sme sa trápili i na konci. Nie, veríme, že z tohto sa Bethesda poučila a nebude všetko smerovať k adaptívnemu systému všetkého. Ako ďalší z príkladov interakcie prostredie je uvádzaný moment, kedy necháte ležať na ulici meč. Môže sa stať, že naň naďabí spodina a začne sa oň biť byť. Alebo ho zdvihne obchodník a neskôr ho objavíte v jeho ponuke. Pätica prístupných veľkomiest sa môže popýšiť absolútne odlišnou architektúrou a samotná krajina taktiež nebude až tak fádna, prím však bude hrať sneh a tuhá zima. Nový grafický engine s názvom Creation má niečo do seba. Vynecháme modely postáv a objektov, dokonca mávneme rukou nad viditeľnosťou. Nesmierne nás zaujali stromy, ktoré sú vytvorené takmer dokonale a celkovo bude fauna spracovaná čo najdetailnejšie, aby sme si prechádzky v prírode užili. Zapracovalo sa aj na forme animácií pohybov postáv. Nielenže by mali byť čo najviac prirodzené, ale pri začatí konverzácie s postavou sa z nej nestane kamenná socha pohybujúca perami, maximálne používajúca základnú mimiku, ale bude i naďalej pokračovať vo svojej činnosti, napríklad chôdzi.

Ďalšími výraznými zmenami prejde aj samotný súbojový systém, ktorá aktívne reaguje na voľby hráča. Tentoraz ovládame každú ruku zvlášť – a do každej si tak môžete dať čo len chcete – ale taktiež záleží aj na tom, či dané tlačidlo útoku podržíte alebo len stlačíte. Blokovanie úderov je zrejmé: zaručí vám obranu, no zníži pohyblivosť. Je možné však odraziť nepriateľa i samotným štítom, no tým vystavujete svoje telo možnému zraneniu. Pamätáte sa na Dark Messiah of Might and Magic? Veľký hype, veľké sľuby a potom hrateľnosť tak trochu striedma, no zábavné bolo, že sme mohli atakovať nepriateľov a využívať tak svojmu prospechu prostredie. Podobnú interakciu očakávame i tu. Strelné zbrane (luk, kuša) budú mať výrazne obmedzený počet šípov a ich hlavná sila spočíva v prvej strele, v momente prekvapenia. Konečne sa stane zakrádanie účinným a vy sa naň budete môcť spoliehať. V postave zlodeja zas dostanete napríklad bonusy za tiché zabíjanie zo zálohy a jediný úder dýkou sa môže stať pre nepriateľa smrteľný, pretože naň budete mať špeciálne bonusy.

Milujeme sériu The Elder Scrolls. Plus miliónkrát spomínaný otvorený svet. Kto nezažil, nepochopí prečo. My sa tešíme hlavne preto, lebo si budeme môcť život v hre... jednoducho užívať. Nebude to žiadne nalinkované fackovanie s potokmi krvi ako v Dragon Age 2, ale skôr o samotný zážitok z putovania. Jednoducho svet The Elder Scrolls. Taký ako ho poznáme, len v novom kabáte. Päťročné čakanie sa skončí 11. novembra tohto roku.