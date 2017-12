Siemens C55

Siemens C55 je mobilný telefón zameraný na zábavu a vyjadrenie osobnosti užívateľa. C55 umožňuje užívateľom nielen prehrávať a sťahovať polyfónne zvuky, ale aj nahrávať svoje obľúbené zvuky.

24. jún 2002 o 14:36

Tiež ponúka vyspelé služby pre prácu so správami, prístup k neobmedzenému počtu zábavných aplikácií vďaka technológii Wireless Java a rozsiahly výber krytov CLIPit v rôznom vyhotovení.

Fukcia polyfónnych zvukov obsahuje celkom 16 akordov a vnáša tak nový rozmer do celej oblasti vyzváňacích tónov a melódií.

Medzi pokročilé funkcie práce so správami patrí technológia EMS, rozšírené SMS správy s dĺžkou až 760 znakov a Instant Messaging (okamžité odovzdávanie správ). Práve vďaka službe Instant Messaging môžu užívatelia okamžite zistiť, ktorí priatelia sú online a potom s nimi komunikovať v reálnom čase pomocou správ.

Na mobilnom portále Siemensu majú majitelia C55 prístup k širokému spektru originálnych aplikácií a hier a môžu si stiahnuť svoje obľúbené cez GPRS a prehliadač WAP 1.2.1. Aplikácia Photo Community umožňuje prenášať fotografie na server, tam ich upraviť a priradiť k ľubovoľným položkám v telefónnom zozname. Ďalšou atraktívnou službou je Shopping List - vopred nastavený nákupný zoznam. Telefón C55 štandardne obsahuje dve hry, medzi ktoré patrí legendárny The Price Of Persia. Inú výhodu predstavuje systém OTA (Over The Air), pomocou ktorého môžu zákazníci služby najprv otestovať a až potom zaplatiť.

Siemens C55 ihneď upúta pozornosť svojím vzhľadom - je to elegantný prístroj s ľahkým ovládaním a navigáciou, ktorý prichádza na trh v troch verziách pre leto 2002: Bordeaux, Champagne a Aqua. Všetky tri verzie sú štýlové a zachytávajú módne trendy. V ponuke krytov CLIPIt sú teraz aj tri kryty zo samovyžarovacieho materiálu, ktoré svietia v tme.

C55 funguje na jedno nabitie 250 hodín v pohotovostnom režime a ponúka prbližne 6 hodín hovoru. Funkcia Calling Images umožňuje sťahovať digitálne obrázky cez WAP a zasielať ich známym v SMS správach. K dispozícii je aj diár a funkcia Greetings upozorňuje na sviatky.

Siemens C55, nástupca modelu C35 váži 80 gramov, je určený pre masový trh a do predaja sa dostane v septembri 2002.