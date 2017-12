Siemens A50

Siemens A50 nahradí na trhu model A35, ktorý je zameraný na základy mobilnej komunikácie. Ponúka rozšírený čas prevádzky v pohotovostnom režime - až 10 dní - a až 5 hodín hovoru.

24. jún 2002 o 14:22

Umožňuje tiež vytvárať veľmi dlhé správy SMS a EMS.

Siemens A50 podporuje technológiu EMS, takže užívateľovi umožňuje vkladať do správ obrázky a zvuky a navyše formátovať a rozširovať jednotlivé správy. Ak si užívateľ do telefónu začlení funkciu Calling Faces, môže si ku každej položke telefónneho zoznamu priradiť obrázok. Telefón sa bude dodávať so 6 výmennými krytmi CLIPIt na prednú i zadnú stranu prístroja.

V modeli A50 je aj prehliadač WAP 1.2.1 a jeho prostredníctvom bude možné do telefónu kopírovať rastrové obrázky, šetriče obrazovky a vyzváňacie melódie. Všetko tiež možno stiahnuť aj vzduchom vďaka zabudovanej technológii OTA (Over The Air).

Ovládanie telefónu je veľmi intuitívne. Je totiž navrhnutý pre zákazníkov, ktorí si mobilní telefón kupujú po prvý raz a chcú ho používať na základnú komunikáciu.

Pri porovnaní s inými mobilnými telefónmi rovnakej triedy sa s model A50 ľahšie pracuje, pretože má hmotnosť iba 95 gramov a objem 84 cm3. K voliteľným doplnkom patrí prehrávač MP3, nabíjačka na cesty, slúchadlá, nabíjačka do auta, úchytka na opasok, kožené puzdro a prenosné zariadenie na súpravu do automobilu.

Siemens A50 sa bude predávať od jesene 2002 v dvoch základných farbách.