Slovensko bude mať more

Tím talianskych vedcov tvrdí, že v budúcom storočí by mohlo mať Slovensko prístup k vlastnému moru. Spôsobí to klimatická zmena.

1. apr 2011 o 0:00 sme.sk

Tento text bol publikovaný 1. apríla.

RÍM, BRATISLAVA. Slovensko by v budúcnosti mohlo mať vlastné more. Myslí si to tím talianskych vedcov, podľa ktorých to naznačuje matematický model predpovedajúci dôsledky klimatických zmien na usporiadanie zemských hmôt v strednej a východnej Európe.

Vodná masa by sa podľa nich mala tiahnuť z dnešného Jadranského mora naprieč Rakúskom a Maďarskom. Končila by niekde medzi Bratislavou a Komárnom, teoreticky by preto bolo možné, že naše hlavné mesto by po miliónoch rokov malo znovu svoju vlastnú pláž.

Za všetkým je voda

Luca Filastrocca vedie tím vedcov v súkromnom Inštitúte pre výskum dôsledkov globálnych problémov v talianskej Bologni.

Spolu s kolegami vypracovali matematický model Bender, ktorý hovorí o prejavoch globálneho otepľovania do roku 2150. Vyšlo im, že vyššie priemerné teploty môžu mať pre strednú Európu vážny a dosiaľ zanedbávaný dôsledok.

Otepľovanie atmosféry by podľa simulácie mohlo viesť k zmene hydrologického cyklu. Presunú sa aj zrážky a vodné masy. Podstatne viac by malo pršať nad územím Francúzska, vedci dokonca hovoria o silných prívalových dažďoch. Trvať by mohli mesiace.

„Na tom území sa bude hromadiť obrovské množstvo vody," píše Filastrocca pre vedecký magazín Geophysics East Monthly. „Vzniknú nové, obrovské jazerá a voda z nich bude tlačiť na podložie. To spôsobí čosi ako výduť v oblasti dnešných Malých Karpát a ďalších pohorí."

Výsledkom bude brázda tiahnúca sa naprieč strednou Európu až po Jadranské more, ktoré sa do nej vyleje.

Po kliknutí mapu zväčšíte.

Modoru je vyznačené more, ktoré by podľa simulácie talianskych vedcov malo pokračovať v Európe. Zelenou je jeho alternatívna poloha s inými vstupnými údajmi. FOTO - Inštitút pre výskum dôsledkov globálnych problémov

Bláznivá teória?

„Takáto teória je dosť bláznivá," komentuje výsledky matematického modelu klimatológ Jozef Pecho z Ústavu fyziky atmosféry Českej akadémie vied. „Je veľmi nepravdepodobné, že by sa čosi podobné mohlo stať. Takto voda pôsobiť nemôže."

Viacerí vedci tvrdia, že ak by Filastroccov model a následná simulácia boli správne, jednalo by sa o radikálny prevrat v doterajšom chápaní geomorfologických vplyvov. Sám vedec tvrdí, že model niekoľkokrát preveroval a napriek tomu v ňom chyby nenašiel.

Väčšina geofyzikov si však myslí, že niečo podobné možné nie je. Moria údajne takto nevznikajú. A keby aj vznikali, ten proces trvá podstatne dlhšie.