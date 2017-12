Výdavky na IT porastú vďaka tabletom a slabému doláru

Výdavky na informačné technológie by mali v tomto roku celosvetovo vzrásť o 5,6 % na 3,6 bil. USD v porovnaní s vlaňajškom.

31. mar 2011 o 11:08 SITA

BRATISLAVA. Spoločnosť Gartner tak revidovala svoj prvotný odhad na úrovni 5,1 % o pol percentuálneho bodu.

Dôvodom je premiérové zaradenie tabletov do výpočtov výdavkov na IT a očakávaný pokles hodnoty amerického dolára. V tomto roku by sa podľa Gartneru malo na tablety globálne minúť 29,4 mld. USD, čo je trikrát viac ako v minulom roku, kedy sa minulo 9,6 mld. USD. Do roku 2015 by pritom výdavky na tablety mali každoročne rásť o 52 %.

Posilniť by mali aj jednotlivé segmenty IT trhu, keď v oblasti výpočtovej techniky vzrastú v tomto roku výdavky o 9,5 % na 409 mld. USD. Výdaje na podnikový softvér stúpnu o 7,6 % na 255 mld. USD, IT služby vzrastú o 5 % na 824 mld. USD a v segmente telekomunikácii posilnia výdavky o 4,9 % na 2,1 bil. USD.

Spoločnosť Gartner neočakáva zmenu svojej predpovede výdavkov na IT ani pod vplyvom udalostí na Blízkom východe. V prípade katastrofy v Japonsku sú však analytici Gartneru opatrní, keď tvrdia, že jej vplyv na IT trhy zatiaľ nemožno presne určiť.

"Podiel krajín z Blízkeho východu na globálnych výdavkoch na IT predstavuje približne 2 %. Aj keď politické nepokoje v týchto štátoch môžu znížiť výdavky na IT, na celosvetovej úrovni to bude mať zanedbateľný vplyv," uviedol analytik spoločnosti Gartner Richard Gordon.

"Prírodná katastrofa v Japonsku môže mať na globálny trh s IT dva možné dopady: problémy s dodávkami a vplyv na dopyt po IT," doplnil Gordon.