Nokia 6610

Nokia 6610 kombinuje malé rozmery a trojpásmovú funkčnosť s vysoko kvalitným farebným displejom, podporou jazyka Java a technológiou MMS.

24. jún 2002 o 13:57

Nokia 6610 spája kompaktnú použiteľnosť s bohatou radou technológií, je vybavený vysoko kvalitným farebným displejom, technológiou Java pre sťahovanie aplikácií a podporou multimediálnych správ MMS (Multimedia Messaging Service). Jedná sa o trojpásmový telefón, ktorý funguje po celom svete na všetkých miestach pokrytých sieťami GSM/GPRS 900/1800/1900. Dodávky telefónu Nokia 6610 by mali byť zahájené v treťom štvrťroku tohto roku.

Nokia 6610 podporuje prostredie Java 2 Micro Edition (J2ME™), ktoré je priamo navrhnuté pre malú spotrebnú elektroniku. Java platforma telefónu Nokia 6610 je založená na profile Mobile Information Device Profile 1.0 (MIDP 1.0), ktorý umožňuje vývojárom aplikácií vytvárať inovatívne a atraktívne aplikácie pre mobilné zariadenia. V telefóne Nokia 6610 sú predinštalované Java aplikácie Converter (na konverziu mien, teplôt, váh a ďalších jednotiek), Portfolio Manager (na sledovanie kurzov akcií a ďalších cenných papierov) a niekoľko Java hier.

Nokia 6610 je založená na užívateľskom rozhraní Nokia Series 40, ktoré je optimalizované pro malé farebné displeje. Farebný displej telefónu Nokia 6610 s podporou 4096 farieb obohacuje používanie Java aplikácií, multimediálnych správ a hier, výborne sa hodí tiež pre prehliadanie WAPu, zadávanie informácií do kalendára a správu kontaktov. Nokia 6610 podporuje prijímanie multimediálnych správ s textovým, obrazovým a zvukovým obsahom. *

Polyfónne vyzváňanie a integrované stereo FM rádio ponúkajú užívateľom telefónu Nokia 6610 zážitky s vysoko kvalitným zvukom. Polyfónne aj tradičné vyzváňania sa dajú používať tiež ako osobné vyzváňania a upozornenie na prichádzajúcu správu. Nové zvuky môžu užívatelia prijímať vo forme správ MMS, môžu si ich sťahovať z klubu Club Nokia cez WAP alebo cez internet prostredníctvom softwaru Nokia PC Suite. Integrovaný hlasitý reproduktor umožňuje telefonovať alebo počúvať rádio bez slúchadiel. **

Z klubu Club Nokia si užívatelia telefónu Nokia 6610 budú môcť cez WAP sťahovať Java aplikácie, polyfónne vyzváňanie a obrázky. Okrem toho si budú môcť ukladať fotografie do osobnej zóny Photo Zone v klube Club Nokia a zároveň ich budú môcť z webu posielať ako multimediálne správy.

Ďalšie vlastnosti telefónu Nokia 6610:

Správy: SMS, MMS

Predinštalované aplikácie v jazyku Java: Converter, Portfolio Manager

Predinštalované hry v jazyku Java: Puzzle Chess a Bounce

3 základné kryty Xpress-onTM : čierny, biely a šedivý

3 kryty Xpress-onTM predávané ako príslušenstvo: vínový, tmavo modrý a zelený

Stopky

Merač odpočítavania

Integrovaný hlasitý reproduktor umožňuje počúvať rádio bez pripojených slúchadiel a uskutočňovať konferenčné hovory

Predinštalované polyfónne vyzváňacie tóny

Konektor Pop-Port podporuje: digitálnu identifikáciu príslušenstva, stereo zvuk, dátovú konektivitu a napájanie príslušenstva

Šetrič displeja so zobrazením digitálnych hodín

Vylepšený kalendár

Tapeta

Užívateľom meniteľné farebné schémy displeja

PC Suite

Rozmery: 71 cm3, 84 g

Doba hovoru: 2-5 hodín, pohotovostný režim: 150-300 hodín

Konektivita: infračervený port

WAP 1.2.1

GPRS (trieda slotov 6, maximálne 3 + 1 príjem, 2 + 2 odosielanie)

HSCSD

GSM 900/1800/1900