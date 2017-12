Nokia 3510

Nokia 3510 je prvý mobilný telefón kategórie "expression", ktorý má GPRS, polyfonické MIDI zvuky a podporuje služby s pridanou hodnotou (VAS) prostredníctvom technológie MMS.

24. jún 2002 o 13:53 Dr. Mobilný

Služby s pridanou hodnotou cez MMS prinášajú nový rozmer osobnej komunikácie, pretože umožňujú posielať napríklad šetriče displeja a polyfonické vyzváňacie tóny. Jeho cena sa bude pohybovať mierne nad uvádzacou cenou telefónu Nokia 3330.

WAP cez GPRS ponúka pohodlný a rýchly prístup k mobilným službám a umožňuje užívateľom, aby sa sústredili na to, čo práve robia, a nemuseli sa zaoberať používanou technológiou. Pomocou mnohých ľahko použiteľných aplikácií si užívateľ môže prispôsobovať telefón Nokia 3510 a sťahovať zábavný nový obsah.

Polyfonické MIDI vyzváňacie tóny ponúkajú užívateľom mobilného telefónu Nokia 3510 zážitky s novým, vysoko kvalitným zvukom. MIDI zvuky a tradičné vyzváňacie tóny sa dajú používať tiež ako osobné vyzváňania a upozornenia na prichádzajúcu správu. Okrem tradičných vyzváňacích tónov obsahuje Nokia 3510 v pamäti 15 MIDI vyzváňacích tónov a 4 MIDI upozornenia. Ďalšie polyfonické vyzváňacie tóny si užívatelia môžu sťahovať z klubu Club Nokia, alebo ich môžu prijímať vo forme MMS.

Majiteľ telefónu Nokia 3510 bude mať na výber z piatich hier, z ktorých väčšina je úplne nová: Kart Racing, Dance 2 Music, Space Impact II, Bumper a Link5. Polyfonická sprievodná hudba a zvukové efekty pridávajú mobilným hrám nový rozmer. Hranie hier na telefóne je ešte jednoduchšie vďaka krytom pre hry Xpressä-on Gaming, ktoré sú navrhnuté so štvor-smernou klávesou pre lepšiu ergonómiu hrania hier. Napríklad v hre Space Impact II umožňuje toto riešenie riadiť a strieľať naraz.

Medzi novými zaujímavými krytmi pre mobilný telefón Nokia 3510 sú tiež aktívne kryty s dynamickými svetelnými efektmi, ktoré blikajú do rytmu vyzváňania, a aktívne reaktívne kryty, ktoré v tme fosforeskujú.

Pre telefón Nokia 3510 sú k dispozícii herné služby klubu Club Nokia ako herné balíčky na stiahnutie, ktoré obsahujú nové úrovne, skladby, postavy, misie a polyfonické vyzváňacie zvuky, prostredníctvom klubu Club Nokia sa takisto dá posielať najvyššie dosiahnuté skóre. Z wapového serveru klubu Club Nokia si tiež môžete sťahovať obľúbené hity vo forme polyfonických vyzváňacích tónov.

Nokia 3510 ďalej ponúka nasledujúce vlastnosti:

- Animované šetriče displeja, šetrič so zobrazením cez celý displej

- Šetriče displeja so zobrazením hodín

- Vibračné zvonenie

- Kalendár s poznámkami typu Stretnutie, Zavolať a Narodeniny

- Merač odpočívania a stopky

- Hlasové vytáčanie so 14 hlasovými značkami

- Telefónny zoznam pre 500 mien

- Časované profily

- Veľký čiernobiely displej (rozlíšenie 96 x 65 bodov)

- WAP 1.2.1 cez GPRS

- GSM 900/1800

- Čas hovoru: až 4 hodiny 30 minút, pohotovostný režim: až 13 dní

- Rozmery: váha 105 g, objem 98 cm3