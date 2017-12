Sony-Ericsson T600

Trojpásmový „minimobil“ T600 podporuje textové správy s obrázkami a zvukom (EMS), má jednoduchý kalendár, prístup k službám online (WAP) a rozsiahly telefónny zoznam.

T600 je malý telefón s výborným dizajnom a textovými službami. Telefón ponúka galériu obrázkov s rôznymi témami a možnosť jednoduchého vkladania obrázkov do textových správ. Zároveň umožňuje pridať k správe aj zvuk, napríklad potlesk alebo zvonenie. Umožňuje aj zloženie vlastnej melódie vyzváňania a odosielanie týchto melódií vo forme prílohy k správe. Podporuje štandard EMS, ktorý využívajú aj iní výrobcovia telefónov (Samsung, Motorola a Siemens) a zároveň dokáže prijímať správy Smart Messages.

Pri váhe menej ako 60 gramov zvládne telefón 1,5 až 5 hodín hovoru, a 80 až 180 hodín pohotovostného režimu. T600 je trojpásmový telefón a podporuje frekvencie piatich kontinentov, preto je ideálnym telefónom pre ľudí, ktorí často cestujú. Ponúka zábavné hry a niektoré z nich poskytujú aj fyzickú spätnú väzbu formou vibrácií.

T600 je k dispozícii v troch farbách – mesačná strieborná, morská modrá a piesková zlatá (farebné verzie sú dostupné len na niektorých trhoch). Možnosť ďalšej personalizácie a individuálneho nosenia ponúka otvor na upevnenie popruhu alebo maskota.

Verzia T602 podporuje zadávanie čínskych znakov pri písaní SMS alebo vkladaní mien do telefónneho zoznamu a ponúka špeciálnu funkciu – lunárny kalendár.

T600 sa do predaja dostane v treťom štvrťroku 2002.

RECENZIA:

Nástupca spoločnosti Ericsson, spoločnosť Sony-Ericsson sa napriek problémom s fúziou môže pýšiť zaujímavým produktovým radom. Medzi najmenšie telefóny na svete patrí jej model T600, ktorý sa predáva aj na Slovensku.

Nečakajte prevratné funkcie, či veľký multifunkčný displej. Sony Ericsson T600 je skôr štýlový imidžový telefón do dlane, s ktorým zaručene vzbudíte pozornosť, kam len prídete.

T600 predstavuje technologickú špičku v miniaturizácii – taký malý a ľahký telefón tu ešte nebol. Rozmery telefónu sú neuveriteľných 92 x 41 x 20 mm a váha iba 63 gramov.

Z prednej časti telefónu dominuje plastová imitácia kovovej masky s kvalitnými tlačidlami a malý kompaktný 5-riadkový displej. Zo zadnej strany je na kryte batérie umiestnené plastické logo výrobcu. Podsvietenie kláves i displeja je ladené do efektného modrého lesku.

Menu telefónu neprešlo takmer žiadnymi zmenami – je takmer identické so starším populárnym mobilom T28 (samozrejme, T600 je modernejší telefón a pribudli mnohé nové funkcie).

Niektoré funkcie v telefóne pribudli, niektoré sa zasa vytratili. Užívateľom bude asi najviac chýbať hlasové vytáčanie a prediktívne písanie SMS T9. Medzi nové funkcie pribudol prenos dát HSCSD, ktorý je však v tomto type diskutabilný – vzhľadom na veľkosť a farebné prevedenie modelu je tento telefón skôr určený do dámskej kabelky. A povedzme si úprimne – ktorá štýlová dáma bežne používa HSCSD? Pamäť telefónu ponúka 250 miest na telefónne čísla s jednou položkou. Tak ako pri starších modeloch, ani tu nechýba praktický ukazovateľ využitia pamäte. Ďalších funkcií nie je veľa – prehľadný, graficky podarený kalendár, kalkulačka, stopky, budík, SMS chat a WAP sú dnes už bežne dostupné fukcie v každom low-endovom mobile. V porovnaní so staršími modelmi v T600 pribudla funkcia obrázky – na displej telefónu si môžete uložiť vybrané pozadie. V porovnaní s ponukou najnovších telefónov s farebným displejom je však kvalita ponúkaných obrázkov prežitkom. T600 nemá ani polyfonické zvonenie, úplné sklamanie však zachráni celkom zábavná funkcia – vibračné zvonenie, ktoré vibruje do rytmu zvukového zvonenia. Na výber je 15 hudobných tém, z toho 5 si môže užívateľ sám zadefinovať.

Celkovo teda T600 neponúka ohromujúci výber funkcií – jeho skromnejšie vybavenie však úplne spĺňa požiadavky na malý, ľahký štýlový telefón. Ak potrebujete minitelefón do vrecka saka alebo kabelky a od telefónu neočakávate viac ako to, že si v prípade potreby zatelefonujete, T600 vám výborne poslúži. Ak naopak túžite po technologickej novinke, skúste sa poobhliadnuť po inom modeli.