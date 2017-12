Sony-Ericsson T200

Trojpásmový GSM telefón T200 májednoduché ovládanie, správy a zábavu a prijateľnú cenu, pracuje s technológiou GPRS a je možné ho používať na piatich kontinentoch.

27. jan 2003 o 0:00 Marián Pavel - SME online



Sony Ericsson T200 s pripojiteľnou digitálnou kamerou CommuniCam MCA-10 umožňuje snímať momentky a odosielať ich ako e-mailové prílohy. Fotografie je možné uložiť do pamäti telefónu alebo do webového albumu online. Obrázkové funkcie a možnosti personalizácie rozširuje funkcia obrázkového telefónneho zoznamu, ktorá priradí obrázok ku kontaktu v adresári. Počas telefonovania sa na displeji s menom zobrazí súčasne obrázok.

T200 umožňuje rýchly a jednoduchý prístup do mobilného internetu pomocou prístupového tlačidla (Access), ktoré je najrýchlejším spôsobom sťahovania obsahu ako sú správy EMS alebo vyzváňacie signály. Jediným stlačením sa telefón pripojí k nastavenej domácej stránke. Funkcia umožňuje operátorom prispôsobiť telefón a priradiť prístupovému tlačidlu adresu ich portálu. T200 podporuje rýchly prístup do mobilného internetu cez sieť GPRS a prehliadač WAP 1.2.1.

Možnosť personalizácie a individuálneho nosenia zabezpečuje otvor (loophole) na upevnenie popruhu alebo maskota. V telefóne je kalendár pre zaznamenávanie príležitostí, na ktoré by používateľ nemal zabudnúť. Nachádza sa tu päť hier - Ballpop, Q, Path, Pulldown a Tenis. Telefón T200 kombinuje jednoduché používanie a vysokú kapacitu batérie s rôznymi možnosťami správ a obrázkov, a má prijateľnú cenu. Vydrží 13 hodín hovoru a až 220 hodín v pohotovostnom režime. Telefón je k dispozícii v ebenovo čiernej a ľadovo modrej farbe.

Pre čínsky trh je k dispozícii verzia T202. Podporuje zadávanie čínskych znakov pri písaní SMS alebo vkladaní mien do telefónneho zoznamu. T200 je zároveň prvým telefónom spoločnosti Sony Ericsson, ktorý podporuje zadávanie textu pomocou T9 v thajčine.

T200 sa predáva od tretieho štvrťroku 2002.

RECENZIA:

Ďalší z radu malých kompaktných telefónov spoločnosti Sony Ericsson poteší predovšetkým tých užívateľov, ktorí potrebujú malý nenápadný telefón, menia si v ňom často SIM karty a neprikladajú veľký význam najnovším technológiám.

T200 je totiž ďalší telefón, ktorého funkcie a menu sú postavené na systéme dnes už legendárneho modelu Ericsson T28s, samozrejme, doplnené o moderné aplikácie.

Telefón má kompaktný dizajn, všetky jehú súčasti sú plastové, potiahnuté metalickou farbou. Klávesnica je napriek mierne futuristickému vzhľadu ľahko ovládateľná a aj esemesky sa na nej píšu pohodlne. Novinkou je tmavomodré programovateľné tlačidlo rýchlej voľby.

Pomerne malý displej je podsvietený modrou farbou. Menu telefónu sa v T200 nijak nezmenilo, je porovnateľné s modelmi T600, R320, T18 atď. Táto „starinka“ sa Ericssonu vydarila, menu je prehľadné, pohodlne sa v ňom listuje, no je trochu pomalé. Najväčšou devízou tohto modelu je výborná správa kontaktov – telefón dokáže presúvať kontakty zo SIM karty do pamäte telefónu a naopak, pridávanie nových čísiel do zvoleného cieľa, informácie o využití kapacity alebo praktický zoznam pozícií, v ktorom si môžete skontrolovať, aké má ten-ktorý kontakt v adresári pridelené poradové číslo. Máloktorý telefón na trhu má takto prakticky vyriešenú správu pamäte a kontaktov. Do T200 sa zmestí 300 kontaktov + využiť môžete ďalších 100 – 250 pozícií na SIM karte.

SMS správy sa píšu bez problémov, využiť môžete chat, šablóny a Ericsson sa znovu blysol možnosťami nastavenia. Zatiaľ čo ostatní výrobcovia postupne prestávajú podporovať napríklad doručenky, v T200 si túto funkciu a množstvo ďalších môžete automaticky nastaviť.

Telefón podporuje zasielanie a prijímanie EMS, obrázky v pamäti sú však chabé. Obrázky si môžete uložiť aj ako tapetu na displej. Oveľa zábavnejšie sú však zvonenia – aj keď nie sú polyfonické, nájdete medzi nimi niekoľko mimoriadne originálnych.

Z ďalších funkcií stojí za zmienku budík, ktorý zvoní aj vtedy, keď je telefón vypnutý, podpora HCSCD, GPRS a WAP 1.2.1. Ostatné funkcie sú v telefónoch tohto typu úplne bežné – hodiny, kalkulátor, stopky, či dlhé SMS.

T200 je určený pre užívateľa, ktorý potrebuje dobre vyzerajúci telefón na základné používanie. Napriek tomu, že k mobilu môžete pripojiť fotoaparát, na čiernobielom malom displeji si multimediálnu zábavu príliš neužijete.