Videohry sú strhujúce. A krátke

Pomaly kráčate podzemnou chodbou s vysokými stropmi. Pamätala nielen dávnych trpaslíkov, ale aj tvory, ktoré tieto zabudnuté siene obývali dávno pred nízkymi hromotĺkmi.

Nebežíte, pretože zem môže byť posiata rôznymi pascami. Zrazu sa pred vami vynorí rozsiahla sieň s obrovským schodiskom, len zlodejovi vo vašej skupine sa čosi nezdá.

Ukáže sa, že mal pravdu. Za ohromného burácania sa od stropu znesie obrovský drak. Môžete ujsť, ale aj rozbehnúť sa proti nemu a mrmlajúc zaklínadlá bojovať.

Aj takto vyzerá jeden z okamihov aktuálnej hry Dragon Age 2. Je pokračovaním jednej z najoceňovanejších hier roku 2009 a zároveň aj jedným z najkontroverznejších.

Práve pokračovania videoherných hitov ukazujú, ako sa svet videohier rýchlo a zásadne mení. A akú úlohu v tom majú hracie konzoly.

Kedysi nám stačilo čítať na obrazovke text. O čosi neskôr sa hráči prvých hier na hrdinov snažili dostať hlbšie a hlbšie do podzemia alebo zabiť v čo najkratšom čase čo najviac nacistov v primitívnej verzii strieľačky.

Ako sa však zlepšoval výkon počítačov, odštartovali aj závody o najuveriteľnejšiu grafiku. Tieto preteky prakticky prebiehajú stále a hry ako Crysis 2 či pripravovaná Battlefield 3 vyzerajú lepšie ako samotná realita.

Zásadnejšiu zmenu však do videoherného priemyslu priniesli peniaze a nástup hracích konzol. Najväčšie herné projekty sa financiami priblížili k rozpočtom hollywoodskych filmov.

„Vyššia výrobná cena – rádovo desiatky miliónov dolárov pri niektorých tituloch – a otvorenie sa bežnému publiku však nútia tvorcov zjednodušovať," vysvetľuje šéfredaktor herného portálu hry.sme.sk Ján Kordoš. „Z videohier sa stal veľký biznis."

Hracie konzoly tiež uľahčili hranie a z tajomného sveta urobili spoločensky prijateľnú zábavu. Stačí škatuľku pripojiť k televízoru a môžete sa hrať. Už nemusíte zisťovať, aký rýchly je procesor vo vašom počítači a či náhodou nevyrobili ešte novšiu a „prevratnejšiu" grafickú kartu.

Zmenil sa aj svet hráčov hier. V minulosti boli pre širokú verejnosť čudákmi zavretými cez deň doma v izbe so stiahnutými žalúziami.

Dnes vďaka pohybovým senzorom poskakujú ľudia pred televízormi a snažia sa presvedčiť okolie, že bowling v obývačke je zábava. Hry sa jednoducho stali jednoduchšími, krajšími a kratšími.

„Dĺžka hier sa na rozdiel od minulosti skrátila," priznáva Kordoš. „No jednotlivé zážitky a dôležité scény sú viac pri sebe. Hra jednoducho drží pokope a ponúka pútavý zážitok po celý čas hrania."

Zmeny možno najlepšie sledovať na pokračovaniach slávnych titulov. Kým v minulosti sa dali s hrami stráviť stovky hodín, dnes ponúkajú desiatky. Mnohé sa dajú dohrať za jediný deň.

Ovládanie sa prispôsobuje ovládačom hracích konzol, čo sa nepáči počítačovým hráčom naučeným na myš a klávesnicu. Novému Dragon Age vyčítajú, že už nemá čaro starých hier na hrdinov.

Pokračovaniu Mafie zase, že je príliš krátke. Akosi sa zabúda, že moderné hry sú oveľa zábavnejšie ako ich predkovia. Stačí si niekedy pustiť napríklad staručký Doom a potom nový Halo: Reach a zabudnúť pritom na nostalgiu.

„Nie každý má čas stráviť s hrou desiatky až stovky hodín a radšej si dopraje kratší, akčnejší a intenzívnejší zážitok," dodáva Kordoš.

Konzoly zbavili ľudí strachu z hrania

Ľudí nebavilo aktualizovať programy a kupovať grafické karty, hovorí pre SME Mike Laidlaw z Bioware, hlavný dizajnér hry Dragon Age 2, ktorý pracoval aj na prvej časti Dragon Age: Origins či Mass Effect.

Zmenili herné konzoly ako Xbox či Playstation spôsob, akým sa hráme hry?

„Nemyslím si, že herné konzoly až tak zmenili podobu videohier, skôr pomohli rozšíriť príťažlivosť hrania. Súčasná generácia konečne našla ten správny pomer medzi výkonom a cenou, vďaka čomu pomohli mnohým ľuďom, ktorých už nebavilo stále aktualizovať programy a sledovať nové grafické karty. Jednoducho sa zbavili strachu z hrania na počítačoch."

Čiže uľahčili hranie?

„Vážny vplyv mali na internetové hranie. Dohadovanie hier, hlasová komunikácia či spoločné prechádzanie hrami sú na konzolách oveľa jednoduchšie ako na počítačoch. A ja si myslím, že hranie bude čoraz viac čímsi, čo robia ľudia spolu, ako niečím, čo robí každý sám."

Ako sa vyvíjajú samotné počítačové hry?

„Na trhu je veľa akčných hier a strieľačiek. No začína ich spájať jedna vec, čoraz viac z nich do seba nasáva prvky RPG (role playing game, hry na hrdinov – pozn. red.). Zakaždým, keď vás povýšia vo vojenskej strieľačke, odomkne to nové predmety, zvýši sa vám level.

Verím, že vďaka tomu hráva oveľa viac ľudí RPG, než si myslí. A tiež verím, že náš prvý Dargon Age priniesol úžasný príbeh, ktorý ľuďom pomohol prežiť silný zážitok.

Dragon Age: Orginis bol často vyhlasovaný za hru roku. Ako sa robilo jej pokračovanie?

„Práca na pokračovaní je vždy zložitá. Musíte nájsť ten správny pomer medzi inováciami a udržaním tých článkov, ktoré urobili originál úspešným – napríklad u nás to bol skupinový boj, dôraz na charaktery vašich spoločníkov či, samozrejme, svet sám osebe."

Aká by mohla byť budúcnosť videohier?

„To je ťažké predvídať. Ale myslím si, že čoskoro nastane fáza, keď celý tento priemysel začne podporovať menšie projekty. Napríklad vďaka platformám ako iPhone či Android, a to, dúfam, viac otvorí trh pre umelecké záležitosti či vývojárov, ktorí to majú ako svoje hoby.

Tiež si myslím, že sa dočkáme väčšieho ovládania pohybmi tela. Na trhu je už množstvo konzol Wii, Kinectov pre Xbox či Move pre Playstation a teraz je na celom počítačovom priemysle, aby prišiel na to, ako to celé využiť."

Tomáš Prokopčák