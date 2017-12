Mobilní operátori by mali za predĺženie licencie platiť

Mobilní operátori Orange a T-Mobile (Slovak Telekom) budú pravdepodobne za predĺženie GSM licencií platiť. Vláda totiž v stredu s pripomienkou schválila novelu zákona o elektronických komunikáciách, ktorá umožní Telekomunikačnému úradu (TÚ) SR vyberať pop

30. mar 2011 o 16:29 SITA

BRATISLAVA 30. marca (SITA) - latok za predĺženie licencií pre využívanie frekvencií mobilných operátorov.

Vládny kabinet sa taktiež dohodol, že novela pôjde do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní, aby mohla byť prerokovaná na aktuálnej schôdzi parlamentu. Podľa návrhu by totiž v prípade jej neprijatia hrozili štátu značné hospodárske škody.

Minister dopravy Ján Figeľ na tlačovej besede po skončení rokovania vlády uviedol, že novela by mala začať platiť od 1. mája tohto roku. "Tie konania o predĺžení licencie, ktoré začali alebo začnú do prvého mája, budú s účinnosťou novely zákona pozastavené,“ povedal Figeľ. Podľa neho je účelom samotnej novely predovšetkým posilnenie právnej istoty. Predsedníčka vlády Iveta Radičová si však nemyslí, že novela zákona je retroaktívna. "Návrh novely zákona nevytvára ani nepriamu retroaktivitu. Ide o spravodlivé odovzdanie majetku štátu do rúk súkromných spoločností za adekvátnu sumu,“ povedala Radičová.

Figeľ odporúča spoplatnenie predĺženia licencií, ale podľa jeho slov je to už v kompetencii Telekomunikačného úradu, aby rozhodol primerane, transparentne a objektívne. "Telekomunikačné firmy, ktoré na Slovensku pôsobia, sú v ziskoch, myslím, že je preto korektné hovoriť o istej primeranej náhrade za predĺženie licencií bez toho, aby dávali nejaké odkazy v zmysle, že to musia zaplatiť zákazníci,“ doplnil Figeľ na margo otázky, či sa neobáva, že mobilní operátori prenesú poplatky za licencie na zákazníkov. Podľa ministra je totiž spoplatnenie licencií pri ich predĺžení medzinárodná prax.

Členovia poslaneckého klubu Most-Híd, poslanci za stranu OKS, predložili na aktuálne rokovanie parlamentu podobnú novelu, s akou prišlo na vládu ministerstvo dopravy. Poslanci za OKS však svoj návrh nestiahli, chcú si totiž počkať, s akým návrhom zákona príde vládny kabinet. “O tomto zákone budeme určite rokovať na tomto pléne. Buď budeme rokovať o vládnej novele zákona, ktorú má kabinet predložiť v skrátenom legislatívnom konaní, alebo o našej predloženej poslaneckej novele,“ povedal na utorňajšom brífingu poslanec Peter Zajac.

Podľa Zajaca, ak vládny návrh bude v intenciách ich predloženej novely, tak ho podporia. “V opačnom prípade sme si nechali poistku, že sme nestiahli náš návrh zákona, ale zaradili sme ho za prerokovanie vládneho zákona,“ konštatoval Zajac.

Predkladaná novela sa aktuálne týka spoločností Slovak Telekom, ktorá pod značkou T-Mobile poskytuje služby mobilnej komunikácie a prevádzkuje služby mobilných dátových sietí a Orange Slovensko, ktorým platnosť terajších licencií vyprší koncom augusta tohto roka. Telekomunikačný úrad momentálne eviduje žiadosť len od jedného operátora, pričom podľa zákona musí o žiadosti rozhodnúť do 6 týždňov od jej predloženia.

Hovorca Telekomunikačného úradu Roman Vavro v reakcii na schválenie novely uviedol, že úrad nikdy oficiálne nevyjadril podporu žiadnej z navrhovaných noviel zákona o elektronických komunikáciách. "TÚ sa nemôže vyjadrovať k postupu pri predlžovaní povolení pre mobilných operátorov Orange a T-Mobile, lebo návrh novely zákona ešte nebol schválený v Národnej rade SR," informoval Vavro. Úrad je podľa neho v tejto veci neutrálny aj preto, lebo zmena sa bude dotýkať predlžovania všetkých "frekvenčných" povolení, nielen povolení pre mobilných operátorov. Vavro zároveň pripustil, že súčasné znenie zákona umožňuje rôzne postupy.

Na minulotýždňovej tlačovej besede však poradca OKS Ján Králik informoval, že TÚ súhlasí s novelou zákona o elektronických komunikáciách z dielne OKS, ktorá by umožnila spoplatniť predĺženie licencií mobilných operátorov. "Telekomunikačný úrad súhlasí ako s účelom, tak so znením predkladanej novely," uviedol Králik.

Hovorca TÚ upozornil aj na fakt, že okrem novely zákona ministerstvo dopravy vypracovalo v minulom roku aj úplne nový zákon o elektronických komunikáciách. Ten prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a mal nahradiť súčasný zákon. "Jeho úlohou malo byť odstránenie nedostatkov súčasného zákona a implementovanie nového regulačného rámca," vysvetlil Vavro. TÚ počas prípravy nového zákona pripravil ministerstvu návrh paragrafového znenia, ktorý rieši aj aktuálny problém spoplatňovania predlžovania povolení. "Očakávalo sa, že návrh nového zákona bude prerokovaný v Národnej rade SR už v tomto období, lebo nový regulačný rámec pre elektronické komunikácie by mal byť implementovaný do 25. mája tohto roku," upozornil Vavro.

Hovorca rezortu dopravy Martin Krajčovič tvrdí, že nový návrh zákona o elektronických komunikáciách je v štádiu riešenia rozporov, ktoré vznikli v medzirezortnom pripomienkovom konaní. "Cieľom ministerstva je v čo najkratšom možnom čase predložiť návrh zákona na rokovanie Legislatívnej rády vlády SR," uviedol Krajčovič.