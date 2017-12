Ktorý prehliadač je pre vás najlepší?

Trojica najväčších prehliadačov zostruje boj. Skúškou nového nič nestratíte.

30. mar 2011 o 0:00 Ondrej Podstupka

Dva veľké prehliadače predstavili nové aktualizácie s veľkými zmenami.

BRATISLAVA. Milióny ľudí na celom svete vytrvalo, hoci nevedomky, bránia rozvoju internetu. Ste medzi nimi? To zistíte veľmi jednoducho: ste, ak si internetové stránky pozeráte na dnes už starodávnom prehliadači od Microsoftu s názvom Internet Explorer 6.

Kedysi najrozšírenejšia cesta k internetu už v súčasnosti robí iba problémy. Zastaraný prehliadač si zle rozumie s novými internetovými stránkami, ktoré musia autori upravovať, prípadne vysvetľovať zmäteným používateľom, prečo stránka nefunguje tak, ako by mala. To stojí čas aj peniaze, ktoré by inak mohli venovať na zlepšovanie webu a vymýšľanie noviniek.

Vojny prehliadačov

Problém s Internet Explorerom 6 dnes už nie je taký veľký ako pred troma či štyrmi rokmi. Percento ľudí, ktorí ho používajú, postupne klesá. Vojnu proti nemu viedol napríklad server Youtube, ktorý upozorňoval ľudí, aby si nainštalovali novšiu verziu.

Kampaň proti Exploreru 6 viedol aj Microsoft, ktorý program pôvodne vytvoril – snažil sa používateľov presvedčiť, aby prešli na jednu z novších verzií.

Najviac sa však na prepade starého prehliadača podieľa obnovené súperenie medzi prehliadačmi. S tým, ako pre technologické firmy stúpa význam internetu, narastá aj motivácia mať vlastný prehliadač, ktorý bude plne podporovať nové služby.

Dlhé roky v tejto oblasti súťažil najmä Microsoft a jeho verzie Internet Exploreru a prehliadač Firefox od neziskovej organizácie Mozilla. Konkurencia sa ešte viac vyostrila pred dvoma rokmi, keď Google prišiel s vlastným prehliadačom Chrome. Odvtedy sa tempo, akým sa prehliadače zlepšujú, ešte zrýchlilo.

Situácia vrcholila v posledných mesiacoch, keď spoločnosti uvoľnili takmer naraz významné aktualizácie svojich prehliadačov. Microsoft svoj Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 4 a Google poslednú verziu svojho Chrome. Najmä pre Microsoft a Mozillu znamenajú nové verzie veľký krok dopredu.

Ktorý si vybrať

Všetky spomenuté prehliadače sa dajú stiahnuť z internetu zadarmo v slovenskej verzii. Inštalácia netrvá ani päť minút a ak sa vám nebude páčiť, môžete ho odinštalovať ako akýkoľvek iný program.

Každý z nich má základné funkcie, ktoré by ste od moderného prehliadača čakali, a všetky dostávajú pravidelné bezpečnostné záplaty. Ktorý je pre vás najlepší?

Pri aktuálnych verziách sú rozdiely najmä v drobnostiach, ktoré však majú veľký vplyv na to, aký pocit vo vás prehliadač zanechá. Najjednoduchšie ich porovnáte tak, že si na 15 minút každý z nich vyskúšate na svojom počítači.

Niektoré veci však treba mať na pamäti. Firefox je najúspornejší z prehliadačov a pravdepodobne pobeží najlepšie na starších strojoch a malých notebookoch, ktoré majú menej pamäte a slabšie procesory.

Má tiež dlhú tradíciu v rozšíreniach, ktoré umožňujú jednoducho pridať nové funkcie. Z testov súčasných verzií vychádza ako všeobecne najrýchlejší prehliadač.

Internet Explorer 9 je veľmi dobre prepojený s operačným systémom Windows 7.

Dokáže napríklad pripnúť odkaz na konkrétnu stránku priamo medzi skratky programov na spodnej lište systému. Aj vďaka obmedzeniu na jeden operačný systém dokáže veľmi dobre využívať možnosti moderných počítačov aj pri prehliadaní stránok. Ak máte Windows 7, oplatí sa Explorer 9 skúsiť.

Chrome má zo všetkých troch najjednoduchší dizajn a veľmi rýchle načítavanie stránok. Google tiež najrýchlejšie pridáva do prehliadača nové vlastnosti. Veľmi dobre funguje prepojenie so službami od Googlu – prehliadač vám napríklad umožní automaticky prekladať stránky. Ak vám vyhovuje jednoduchý dizajn a potrpíte si na rýchlosť, skúste aj Chrome.

V pôvodnej verzii článku sme nesprávne uviedli, že Inernet Explorer 9 sa dá nainštalovať len na počítače s operačným systémom Windows 7. Internet Explorer 9 je možné nainštalovať na počítače s operačným systémom Windows Vista aj Windows 7. Za chybu sa ospravedlňujeme.