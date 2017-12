Zverstvá v podzemnom Dungeons prídu aj k nám

29. mar 2011 o 15:30 Ján Kordoš

Úryvok z tlačovej správy:

Máte už po krk všetkých tých namyslených hrdinov, ktorí napochodujú v nablýskanej zbroji a s bradou bojovo vysunutou dopredu do zatuchnutej kobky, povraždia v nej všetkých živých i neživých obyvateľov a ukradnú všetko, čo sa len tak trochu leskne a nie je priklincované? Niet divu, pretože takýto scenár sa na našich obrazovkách odohral už snáď tisíckrát. Niekto musí tomu všetkému urobiť prietrž. Tým niekym by ste mali byť práve vy, pretože tá zatuchlá kobka je vašim domov a všetky tie kreatúry sú vašimi oddanými zamestnancami.

Staňte sa mocným (a zlým) Pánom jaskyne, vytvorte si vlastné diabolské podzemné panstvo. Prihlúpli goblini v úlohe robotníkov sa pred vami chvejú od strachu a bez protestov splnia každý váš rozkaz. Budú pre vás hĺbiť chodby a miestnosti v tvrdej skale do posledného dychu. Do vašeho panstva budú prichádzať hrdinovia, ktorí sa v ňom hľadajú len boj a poklady. Pochopiteľne by ste mali tých drzých ľudí mohli zlikvidovať jediným lusknutím prstov, ale to by predsa nebola žiadna zábava - tak sa správny zloduch nechová. Nebude lepšie bude nechať ich chvíľu tešiť sa, sledovať ako sa pachtia za svojim cieľom a potom ich o to všetko pripraviť?

Lenže úspech sa neodpúšťa a čím lepším - alebo presnejšie čím horším - Pánom jaskyne budete, tým viac na seba upútate pozornosť, a to ako silnejších ľudských hrdinov, tak aj zavistlivých kolegov démonov, ktorí budú chcieť zasadnúť na váš trón.

Zdroj: PR