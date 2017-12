Nový Resident Evil: Operation Raccoon City odhalený

29. mar 2011 o 9:30 Ján Kordoš

Operation Raccoon City nám prinesie odlišný pohľad na druhý a tretí diel zo série Resident Evil. Reinterpretácia známych udalostí nám napríklad umožní stretnúť i známe postavy, vrátane mladého policajta Leona Kennedyho z Raccoon City, ktorého budeme mať ako členovia špeciálnej jednotky Umbrella Security Service zneškodniť. Z odlišného pohľadu a s iným vývojom zažijeme viacero známych situácií.

Hrateľnosť by mala prejsť obmenou. Postupovať totiž budeme ako štvorčlenný tím vojakov. Kooperatívny multiplayer je automaticky samozrejmosťou. V prípade, že nemáte po ruke dostatok spoluhráčov, sa ovládania ostatných členov jednotky chopí umelá inteligencia. Pri tvrdom boji proti mutantom a nemŕtvym sa samozrejme nevyhneme násiliu a brutalite. Tá však k sérii Resident Evil už patrí a výrazne dvíha atmosféru. Chýbať by nemal ani kompetetívny multiplayer, no podrobnosti o ňom budú známe až neskôr. Zatiaľ vieme len toľko, že sa boja zúčastnia až tri strany (Umbrella Security Service, špeciálne jednotky americkej armády a bioorganické zbrane v podobe chodiacich zombíkov).

Zaujímavosťou je taktiež fakt, že Capcom potvrdil Resident Evil: Operation Raccoon City na túto zimu nielen pre Xbox 360 a Playstation 3, ale taktiež PC platformu.

Zdroj: Shacknews