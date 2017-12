Mobily sa možno zaobídu bez nabíjačiek

Čo by ste povedali na telefón, ktorý netreba nikdy nabíjať? Nová technológia naznačuje, že čosi podobné by sa o niekoľko rokov mohlo stať realitou. Za všetkým sa skrýva solárny panel, ktorý prekrýva celú plochu displeja.

29. mar 2011 o 8:56 Milan Gigel

Je priehľadný, hrubý iba jednu desatinu milimetra a jeho zabudovanie sa nemusí odraziť na cene mobilov. Fotovoltaický film firmy Wysips s 250mW výkonom má dostatočnú paru na to, aby v priebehu 6 hodín na priamom slnku úplne nabil akumulátor mobilu a vývojári sa netaja tým, že jeho novšia verzia bude potrebovať iba hodinu na to, aby zaistila energiu na 30 minút telefonovania.

Budúcnosť mobilov by sa mohla zaobísť bez USB nabíjačiek či elektrických zásuviek. Ak by v segmente mobilov zožala hviezdnu dráhu, možno by sme sa mohli dočkať aj notebookov a tabletov, ktoré vydržia mimo pracovného stola dlhšie, ako teraz.

Viac informácií - No More Chargers! Wysips Breakthrough Turns Phone Screens into Solar Panels