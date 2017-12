Vyrobili prvý procesor z plastu

Zaberá plochu 2×2 centimetre, pozostáva zo 4000 tranzistorov a vykonáva kód, ktorý je pevne naprogramovaný v plastovom substráte. Vedcom sa podarilo vyrobiť lacný procesor bez použitia kremíka, ktorý využíva pre jednoduché úlohy organické tranzistory.

29. mar 2011 o 8:49 Milan Gigel

Výkon je síce zatiaľ mizerný a 16 inštrukcií programu nie je veľa, vývojári si však od tohto objavu sľubujú mnoho. Ak by jeho zdokonaľovanie napredovalo rýchlosťou mooreovho zákona, už v dohľadnej dobe by sme sa mohli dočkať hoci aj oblečenia so zabudovanou inteligentnou elektronikou.

