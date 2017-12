Gigant facebookových hier Zynga masovo expanduje

28. mar 2011 o 23:40 Ján Kordoš

Zynga totiž vytvára "hry" pre sociálne siete Facebook a MySpace. Prístupné sú zadarmo, no prostredníctvom mikrotransakcií si na seba bez veľkých problémov zarábajú. FarmVille, CityVille, FrontierVille, PetVille, Mafia Wars, Vampire Wars, Treasure Island, Texas Hold'Em Poker... a to je len základ.

Doposiaľ sme počúvali o tom, ako sa snažia veľkí herní vydavatelia presadiť na poli sociálnych hier a skupujú rôznych tvorcov, ktorí našli správny recept na úspech. Karta sa obracia. Zynga za niekoľko posledných pár mesiacov húfne skupuje herné štúdiá a zakladá nové pobočky. Spoločnosť expandovala do Indie, Írska, Číny, Japonska alebo Nemecka, rozrastá sa i v Severnej Amerike (New York, Seattle, Austin, Dallas).

Bostonskú pobočku rozšíria zamestnanci vývojárskeho tímu Floodgate Entertainment, ktorá skončila ako posledná v rukách Zyngy. Floodgate nepatrí medzi plodných tvorcov, v poslednom čase sa venovali mobilným (Age of Empires, Civ IV: War of the Two Cities, Neverwinter Nights) a casual PC hrám, no taktiež spolupracovali s Arkane Studios na Dark Messiah of Might and Magic.

Zaujímavou informáciou je taktiež to, že na čele Floodgate - a momentálne teda Zynga Boston - stál Paul Neurath, jeden zo zakladateľov štúdia Looking Glass, ktoré nám dalo herné klenoty ako System Shock alebo Thief. Otázkou teraz zostáva, či sa chce Zynga presadiť aj na trhu s "veľkými" hrami alebo potrebuje ďalšie posily do segmentu jednoduchších projektov a aplikácií.

Zdroj: Shacknews