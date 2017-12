Virtuálna Formula 1 odštartuje v septembri

28. mar 2011 o 19:40 Ján Kordoš

O vývoj sa podobne ako naposledy postará spoločnosť Codemasters. Skúsení vývojári pretekárskych hier z Birminghamu sa nám predstavili vo viacerých sériách ako Colin McRae Rally, Dirt a pod. F1 2011 sa objaví na PC, Xbox 360 a Playstation 3, pričom pribudnú aj špeciálne verzie pre handheldy Nintendo 3DS a Sony NGP, ktoré budú prispôsobené konkrétnych platformám a ovládaniu na nich.

Oproti poslednému ročníku, ktorý sa podľa nás celkom vydaril, sa okrem automatického doplnenia štatistík o jazdcoch a tímoch dočkáme vylepšení priamo na trati i mimo nej. Veľký dôraz kladú vývojári z Codemasters priamo na komunitu hráčov, ktorým ponúkajú možnosť vyjadriť sa k hre formou otázok, čo by v nej chceli mať alebo čo sa im naopak minule nepáčilo a bolo by potrebné zmeniť. Istotne to poteší hlavne hardcore hráčov, ktorí by radi prijali i sofistikovanejšie nastavenie reálnejšieho ovládania a správania sa monopostov.

Zdroj: Shacknews