Vedci stvorili najťažšiu antihmotu

Hviezdy sú oveľa chladnejšie, ako sme vôbec tušili. A antihmota „ťažšia", ako sme dosiaľ dokázali stvoriť. Čítajte Týždeň vo vede.

28. mar 2011 o 11:04 Tomáš Prokopčák

Čo sme si všimli

Vedci stvorili dosiaľ „najťažšiu" antihmotu. Len pred pár mesiacmi sme sa tešili z úspechu CERN-u na experimente Alpha, kde sa na krátky okamih podarilo stabilizovať antihmotu.

Jednalo sa však o antivodík a vedcom pracujúcim na americkom Relativistic Heavy Ion Collideri sa teraz podarilo stvoriť dokonca antihélium. Potrebovali k tomu miliardy zrážok jadier zlata. +Čítajte viac na Physorg.com

Keď sa povie ozónová diera, zväčša si predstavíme Antarktídu či Austráliu. Tento úkaz sa však čoskoro objaví aj na severnom póle. Myslia si to nemeckí atmosférickí fyzici a príčinou straty ozónu môže byť mrznutie vo vyšších vrstvách atmosféry nad Arktídou. +Čítajte viac na National Geographic

Sexuálne chute ovplyvňuje chémia, aspoň u myší. A deje sa tak až do tej miery, že bez nej strácajú chuť na samice. Stačilo zablokovať gén, ktorý je nevyhnutný na produkciu serotonínu a takto upravené samce zrazu prestali dávať prednosť svojim partnerkám. Na akékoľvek závery o homosexualite je však podľa vedcov priskoro. +Čítajte viac na BBC

O čom sme písali

Pokračujeme so seriálom o šikovných slovenských vedcoch. Teraz sme sa stretli s experimentálnym onkológom Čestmírom Altanerom, ktorý nám porozprával, ako sa spolupracuje s nositeľom Nobelovej ceny, ako vedci skúmajú liečbu rakoviny a ako by nám mohli pomôcť kmeňové bunky. +Čítajte viac a pozrite si videodokument

Japonská elektráreň Fukušima rozbehla debatu o potrebe jadrovej energie. Pre naše súčasné nároky je síce nevyhnutná, vedci však riešia, čo by ju mohlo nahradiť. Terajšie obnoviteľné zdroje sú veľmi drahé a neefektívne, energiu budúcnosti by mohla byť jadrová fúzia. Napodobnili by sme tak hviezdy. +Čítajte viac

Práve najchladnejšie hviezdy, takzvaných hnedých trpaslíkov, nedávno objavili astronómovia. Hnedých trpaslíkov je vo vesmíre mnoho, títo sú však extrémne chladní.

Na jednom je teplo asi ako v saune, na druhom dokonca len ako počas slnečného dňa na Zemi. To odštartovalo debatu, kedy je vesmírne teleso ešte superobrovskou planétou, a kedy už začína byť hviezdou. +Čítajte viac

Hovorili nám, že za rozšírením ľudí po celom svete je oheň (a niekedy jazyk či primitívne nástroje). Ukazuje sa však, že to vôbec nemuselo byť takto jednoduché.

Minimálne v prípade neandertálcov za ich rozšírením po planéte oheň nebol. Vedci po preskúmaní archeologických nálezísk zistili, že predchodcovia človeka putovali svetom ešte predtým, ako oheň dokonale ovládli. +Čítajte viac

Týždeň vo vede je pravidelný prehľad toho najzaujímavejšieho zo sveta vedy.