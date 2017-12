Daňový web opäť nestíha

Priznať daň cez internet je problém aj tento rok. Zodpovedných budú hľadať.

28. mar 2011 o 0:00 Adam Valček

Výpadok daňového webu sťaží firmám podanie daňového priznania. Jeho nepodanie chyba štátnej stránky neospravedlní.

BRATISLAVA. Stránka daňovej správy opäť zlyhala. Ani tento rok nevydržala nápor firiem a ľudí, čo si chceli vyplniť či podať daňové priznanie v posledných dňoch pred zákonným termínom.

Zopakovala sa tak situácia spred roka, keď na konci marca zlyhali servery daňového riaditeľstva. Ak vtedy bol web funkčný, vyplnenie priznania na ňom trvalo veľmi dlho.

Server zaznamenal ťažkosti vo štvrtok. Úplný výpadok nastal v piatok. Daňovému riaditeľstvu sa podarilo opäť naštartovať riadny web www.drsr.sk v pondelok ráno. Štátny web zatiaľ funguje rýchlo, jednotlivé stránky sa načítajú bez výrazného zdržania.

Pomôcť mal program

Servery daňového riaditeľstva síce zlyhali, daňovníci však môžu vypĺňať tlačivá cez aplikáciu eDane. Dá sa bezplatne stiahnuť na náhradnom webe riaditeľstva.

Firmy, ktoré majú potrebné overovacie nástroje, môžu cez program aj elektronicky podávať priznania. No aj to má háčik. „Program síce umožňuje vyplnenie priznania, ale súvahu, poznámky a ďalšie výkazy tam nevyplníte,“ napísal čitateľ SME.

Daňováci chybu aplikácie priznávajú. „Budeme akceptovať aj výkazy exportované z účtovných softvérov,“ tvrdí hovorkyňa daňového riaditeľstva Gabriela Dianová.

Pre firmy, ktoré si podávali priznanie s elektronickým podpisom, to znamená návštevu pošty či daňového úradu navyše. Pre firmy, ktoré majú samostatné overovacie nástroje pridelené daňovým úradom, sa nič nemení. Na poštu či úrad by museli ísť do piatich dní od podania elektronického priznania, aj keby daňový web fungoval.

Kto je zodpovedný?

Webová stránka bola nedostupná od piatka, riaditeľstvo však evidovalo výpadky už vo štvrtok. Jeho nové vedenie tvrdí, že Ficova vláda „hrubo zanedbala“ rozvoj portálu. „Nie je schopný zvládať nápor pred podávaním priznaní,“ povedal Dianová.

Na otázku, prečo súčasné vedenie stiahlo žalobu na firmu Novitech Tax, sme odpoveď nedostali. Žalobu podával po vlaňajšom výpadku webu bývalý riaditeľ daňovákov, nominant Smeru Igor Šulaj.

Súčasné vedenie zvolilo do ukončenia zmlúv s Novitechom náhradnú cestu. Tou je práve program eDane, ktorý sprístupnili začiatkom marca. Keďže on a jeho aktualizácie sa sťahujú z iného servera, je zatiaľ úplne funkčný. Dosiaľ si ho nainštalovalo vyše 74-tisíc daňovníkov.

Novitech má vlastný web

Zmluva s Novitechom platí do konca roka. Od budúceho roka by mali firmy podávať priznanie len elektronicky.

Firma však minulý týždeň spustila vlastný web. Na ňom sa dá on-line vyplniť daňové priznanie. Aplikácia sa podobá na tú, ktorú v minulosti poskytovala stránka daňovej správy. So zástupcami firmy Novitech sa nám včera nepodarilo spojiť.

Aké dôsledky bude mať výpadok portálu na dodávateľské firmy, nie je jasné. Podľa Dianovej je prioritou sprevádzkovanie portálu.

„Po vyhodnotení všetkých príčin nedostupnosti portálu budeme prijímať opatrenia v súlade s platnými zmluvami,“ povedala Dianová.

Čo robiť? 1. Živnostníci a firmy môžu počas výpadku využiť aplikáciu eDane len na vyplnenie či podanie priznania. Výkazy však musia vyplniť inak, najlepšie z účtovného programu. Výkazy musia podať osobne alebo poštou do 31. marca.



2. Výpadok webu znamená návštevu pošty či úradu len pre firmy a živnostníkov, čo majú elektronický podpis. Výpadkom sa nič nemení pre nepodnikateľov.



3. Pre firmy a živnostníkov, ktorí majú s daňovým úradom dohodu o autentifikačných nástrojoch, nie je výpadok webu komplikáciou. Na poštu či úrad by aj tak museli ísť, aby podali potvrdenie o podaní priznania.



4. Priznanie aj doklady musia byť podané do 31. marca. Tým, čo si dovtedy nevybavili odklad, hrozí pokuta od 33,19 do 16 596,95 eura. Ospravedlnením nie je výpadok webu.



5. Ak sa dnes nepodarí daňovému riaditeľstvu sprevádzkovať riadny web, na náhradnú stránku pridá informáciu o účtoch na platbu dane, overovač IČ DPH a iné informácie. Adam Valček