Obedná pauza: v neviditeľných nohaviciach

30. mar 2011 o 11:30

Johnny je mŕtvy. Niekto ho zavraždil. Niekto zo štvorice podozrivých - vrátane vás! Oblečte si Jamesove neviditeľné nohavice a zistite, kto je vrah v hre The Man with the Invisible Trousers. Nejde však o adventúru, skôr o logickú hru, v ktorej musíte nájsť cestu ku dverám, ignorujúc zopár zákonov fyziky. Počas vašej púte sa pritom postupne odhalia fragmenty hrozného zločinu.

Ovládanie:

Klávesnica.

