Obedná pauza: prekážková dráha

28. mar 2011 o 11:30

Prečo by sa mali pôžitku z hry zrieknuť osoby disponujúce jediným prstom? Táto otázka mohla víriť v myšlienkach autora pred splodením hry Space is Key. Vašou úlohou bude dostať štvorec cez 15 úrovní prekážok. Keďže náš hranatý hrdina napreduje sám od seba, stačí sa sústrediť na jedinú vec: v správnych okamihoch stlačiť Space, a preskočiť tak blýžiace sa prekážky. Tesári, drevorubači (a všetci ostatní), do toho!

Ovládanie:

Space.

