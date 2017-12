Duke Nukem Forever znovu odložený

24. mar 2011 o 17:15 Ján Kordoš

Vývojárska odysea akčného projektu Duke Nukem Forever začala v apríli 1997 a vyše dvanásť rokov trvalo vývojárom z 3D Realms (Rise of the Triad, Duke Nukem 3D, Blood, Shadow Warrior), kým ich neschopnosť vydavateľský dom Take Two prekukol a vzal im práva na značku. Následne bol po dlhých ťahaniciach vývoj zverený skúsenému tímu Gearbox (datadisky k Half-Life, séria Brothers in Arms, Borderlands), ktorý sa výrazne pričinil o to, že sme si z hry nestrieľali.

video //www.sme.sk/vp/19895/

Oficiálne oznámenie, že Duke bude meškať. On môže.

Dokonca sme videli aj ukážku z hrania. Hoci hrateľnosťou nebude Duke Nukem Forever prekvapovať a pôjde o starú školu, máme pre tohto kuriózneho herného hrdinu slabosť. Aj preto sme verili, že začiatok mája bude tým posledným termínom, kedy konečne lačne siahneme po krabici s hrou.

video //www.sme.sk/vp/19030/

Posledný trailer z hry

Nestane sa tak. Duke Nukem Forever je znovu odložené. Aby sme však nikomu neprivodili zástavu srdca alebo naopak neprivolali záchvat bujarého smiechu, podotkneme, že len o mesiac. Európsky termín vydania je stanovený na 10. júna. Poznáte to, treba dorobiť drobnosti. Pri viac než 14-ročnom čakaní to Dukemu už hádam odpustíme. Ale naposledy.

Zdroj: Shacknews