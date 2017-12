Mobily budú mať lepší signál

Nový typ antén by mal v budúcnosti vylepšiť príjem mobilných telefónov a iných zariadení na miestach, kde v súčasnosti trpia nedostatkom signálu. Umožní to nová technológia tlače, využívajúca atrament s obsahom striebra.

24. mar 2011 o 8:50 Milan Gigel

Vďaka nej je možné navrhnúť sústavy antén na mieru tak, aby bol zisk pri príjme čo najvyšší. Využiť možno zaoblené povrchy a navrhnúť také tvary, ktoré by bolo možné doterajšími technológiami vyrobiť iba obtiažne.

Vývojári tvrdia, že nová technológia dokáže vylepšiť parametre súčasných antén rádovo a nič nestojí tomu, aby sa do praxe dostala v krátkom čase.

Viac sa dočítate v článku - Nanoparticle inks print 3D antennas 'orders of magnitude' better than your boring 2D antenna