Portal 2 - logická hra, na ktorú čakajú všetci

Vytvoriť logickú hru nie je jednoduché. Teda ak vezmeme do úvahy, že chcete do svojho dielka vložiť aj za hrsť originality. Vytvoriť kvalitnú logickú hru jednoduché nie je tobôž.

24. mar 2011 o 9:00 Ján Kordoš

Dupľom, ak ju predhodíte hráčom v neočakávanom pohľade z vlastných očí. A dáte ju do balíku s druhou epizódou k Half-Life 2, na ktorú sa čakalo ako na spasenie. A s Team Fortress 2, na ktorý sa čakalo síce nie ako na spasenie, lež dlhé roky rozhodne. Vytvoriť kvalitnú logickú hru z vlastného pohľadu, predávanú v jednom balíku s vyššie uvedenou dvojicou (plus pôvodný HL2, plus prvá epizóda k nemu), sa zdalo byť nemožné. Avšak stalo sa – Portal sme si zamilovali. Neboli sme sami.

Základná myšlienka Portalu bola tak prostá a jasná, že sme si všetci trieskali dlaňou do čela, prečo na to niekto (najlepšie my) neprišiel skôr? Máte zbraň. Zabijete ňou leda tak muchu, aj to ju budete musieť umlátiť pažbou. Naša zbraň, nazvime si ju portálová zbraň (pokým ešte niektorým momentálne inteligenčne indisponovaným jedincom netrklo z názvu hry), dokáže totiž jediné. Áno, áno, môžete pažbou umlátiť muchu, ale dôležité je to, že nestrieľate projektily, lež portály. Dva. Prvý a druhý. Stále nič? Predstavte si, že sa máte dostať na plošinu umiestnenú pár metrov nad vami. Nevedia tam žiadna viditeľná cesta. Jeden portál umiestnite na stenu pri plošine, druhý na najbližšiu stenu. Prejdete portálom a hurá, fanfáry búchajú, konfety lietajú, práve ste vstúpili na plošinu, kam by ste sa iným spôsobom nedostali. A to je len začiatok, ten najprimitívnejší príklad, čo sme v Portali robili.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Isteže, takto stroho popísané to sveta portálov neznalému môže pripadať ako „taká blbinka“, avšak v jednoduchosti je krása a logické rébusy v štýle dostať sa na miesto X boli vždy nápadné. Síce sa základný princíp hrania v podstate neustále opakoval – čoho dôsledkom bola i nižšia herná doba – bavili sme sa po celý čas. Komu by sa málilo, mohol sa snažiť pokoriť svoje predošlé rekordy. To, že Portal 2 už vyjde ako samostatný projekt Valve, sme vedeli dlhšiu dobu. A že nepôjde len o akýsi balík nových úrovní, muselo byť zrejmé každému hráčovi.

Nie je to síce nič dôležité, ale predsa nás to v príjemnom zmysle slova dostalo. A to príbeh. Skutočne aj logická hra môže obsahovať príbeh a nás honba za koláčom príjemne navnadila. Portal 2 je v tomto klasické pokračovanie. Hlavná hrdinka Chell ostala, dokonca jej v ceste za slobodou sekunduje umelá inteligencia GlaDOS. Tá mrazivým a umelým hlasom prehlási, že sa síce prenesieme cez minulosť (prvý diel), avšak na ňu nezabudneme. A znovu tu máme hrdin(k)u, ktorá sa musí nielen za pomoci portálov dostať niekam von. Lenže čas pokročil a výskumné stredisko spoločnosti Aperture je v troskách. Doslova. Zničené laboratóriá však ponúkajú dostatok zákutí k tomu, aby vaša cesta nebola priamočiara. Spoločnosť vám robí robot Wheatley. Stane sa nesmierne cenným artiklom, pretože hoci vás len sprevádza, je príjemným osviežením.

video //www.sme.sk/vp/16323/

Wheatley je totiž vašim parťákom z núdze. Po prebudení sa z Chell stáva nechcený spoločník Wheatleyho – je to síce obyčajný človek, no pre umelú inteligenciu uväznenú v komplexe spoločnosti je to vítaná zmena. A možno jej pomôže znovu nájsť zmysel svojej existencie. Ale stále je to len človek. Navyše sa Wheatley správa značne povýšene a komicky, takže situácie z toho prameniace sú automaticky vtipné i pre hráča. Ak si k tomu pridáte ešte spomínanú GlaDOS, ktorá vám putovanie neuľahčí, dostanete ako na podnose zápletku, alebo skôr pozadie, ktoré vynikajúco dopĺňa samotnú hrateľnosť a núti vás ísť ďalej len preto, aby ste zistili, čo sa vôbec za najbližším rohom stane.

Nechajme však omáčku okolo tak. To dôležité, samotné hranie, dostane hneď niekoľko injekcií, aby sa vzpružilo a príliš sa nepodobalo na predchodcu. Portály samozrejme ostanú, no pribudnú ďalšie funkcie, ktoré spravia hrateľnosť omnoho zaujímavejšiu, logické hádanky sofistikovanejšie a pestrejšie. Už dávnejšie boli propagované dva typy špeciálnej hmoty. Ak na niečo pridáte modrú hmotu, pôsobí ako trampolína. Nielenže sa môžete vy sami dostať na inak nedostupné miesta, ale zároveň nebude problémom pripraviť pre nepriateľské guľometné veže (v Portali ste mohli zomrieť a zomierali ste teda často) nepríjemné prekvapenie, či len tak stvárať neplechu. Oranžová hmota vytvára klzký povrch, takže nanesená vrstva slúži ako tobogán pre nepriateľov, ktorých sa tak môžete sami zbaviť. A máme tu aj ďalšie hračky. Bez nich by používané hmoty stratili svoje čaro.

Špeciálne dosky, z ktorých sme sa odrážali a letiac sa presúvali považujeme za príjemnú činnosť, dvojnásobne ak plošinku napatleme modrou hmotou. Priehľadné modré tunely prenášajú všetko. Vás, hmotu, predmety. A portálmi je možné meniť ich smerovanie. Červený laser je naopak nebezpečný, dokáže likvidovať. Ako vás, tak nepriateľské veže, stačí ho len nastaviť na správny smer (generátor, ktorý následne otvorí dvere alebo guľometnú vežu, ktorá sa následne poberie do neba plného šrotu a kremíku). Aby to nebolo málo. Rôzne vetracie šachty sú klasickým príspevkom do akčných hier a hráč sa v nich neraz plazí, aby sa dostal niekam inam. V Portal 2 to neskúšajte. Prúd vzduchu vás okamžite pošle niekam, kde vás istotne nečaká nič príjemné, celý deň vám v TV púšťajú turecké telenovely, nútia jesť len zeleninu a presviedčajú o zaručených pravdách v ženských magazínoch. To si želá málokto, preto sa nechoďte osviežiť k príjemnému vánku z vetracej šachty. Prúd vzduchu je taký silný, že vás pošle do pekla. Keď však budete trochu premýšľať, v kombinácii s portálmi budete s iskrou v oku kandidovať na titul najlepšej upratovačky v celkom vesmíre. Hádžuc jedny predmety do portálu, ktoré vychádzajú v druhom a tie sú ako na bežiacom páse vcucávané prúdom vzduchu. Vysávač novej generácie, len v trochu väčších rozmeroch.

Kombinácii ako to všetko dať dohromady je mnoho. Navyše si treba uvedomiť, že ide stále o hru z vlastného pohľadu, takže sa budete musieť i manuálne obracať. Technické spracovanie nebudeme príliš rozoberať. Source engine, aj keď značne vylepšený, má už nejaký ten rôčik, plne však stačí so silami a ponúkne adekvátne príťažlivú zábavu. Navyše sú interiéry Aperture zdevastované, dej sa odohráva pekných pár rokov po jednotke a okrem neporiadku dokonca uvidíme i zeleň! Čas pokročil a sterilne úhľadné a čisté prostredie je často narušené únavou materiálu alebo vrtochmi pani prírody.

To, čo však možno niekomu spôsobí zástavu srdca, je kooperatívny multiplayer. Kampaň pre dvoch hráčov, ktorí budú ovládať odlišných robotov, bude úplne iná, než pre jedného hráča. Rébusy postavené tak, aby obaja spolupracovali (4 portály), by boli únavné a frustrujúce bez možnosti komunikácie. A tentoraz môžete vykrikovať do mikrofónu, základom je laserové ukazovátko. Ak sa podarí vo Valve vytvoriť zopár robotických pípaní, ktoré by sme mohli manuálne aktivovať a „dorozumievať sa“ sa s hráčom, vôbec by sme neprotestovali a atmosféra by neutrpela. Gestá by chýbať nemali.

Portal 2 predstavuje prakticky už pred samotným vydaním hru, ktorá má zaručený úspech a siahne po nej každý. Herný fenomén, ktorý vrátil do čiste akčného pohľadu a žánru riadnu dávku premýšľania a spravil z nej akčnú hru. Pokračovanie pritvrdí. Sme zvedaví, herná doba sa má minimálne zdvojnásobiť, hádanky stať zložitejšími. Koncom apríla si istotne všetci radi potrápime svoje hlavy.