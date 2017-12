Ninja Blade - bláznivá katana

Konzolové konverzie nemajú PC hráči príliš v láske. Niekedy skôr z trucu, inokedy pre kolísavú kvalitu prerobenej hry. A keď si povieme, že Ninja Blade je konverzia konzolovej hry pochádzajúcej z Japonska, ktorá neberie nič vážne a na ovládanie sa nadávať

22. mar 2011 o 19:50 Ján Kordoš

niekedy dá, mnoho hráčov automaticky obráti pohľad inam. Ich chyba, prichádzajú o čosi neotrelé, na PC nesmierne ojedinelé. Nechať sa zlákať je o to jednoduchšie, keď sa hra oficiálne objavila i na našom trhu pod hlavičkou distribútora ponúkajúceho svoje hry za pár drobných.

Vývojársky tím From Software, stojaci za sériami Tenchu a Armored Core či hardcore RPG hrou Demon's Soul, má bohaté skúsenosti s tvorbou hier, veď je tu s nami bezmála 25 rokov. Ninja Blade je však ich prvou PC hrou. Je to vidieť, no zároveň musí odlišnosť spracovania zvedavého hráča lákať. Krajina pôvodu, samotný názov hry a aj úzko špecifický žáner jemne pootvorili dvere samotnej hrateľnosti, ako by približne mohla vyzerať. Pôjdeme však poporiadku. Tokio, neďaleká budúcnosť (rok 2015) a samozrejme nemalé problémy. Na rozdiel od momentálne doznievajúceho pustošivého zemetrasenia a následných záplav postihla japonskú metropolu ešte väčšie nešťastie. Vírus, ktorý sa po meste rozširuje nebezpečnou rýchlosťou, robí riadnu neplechu s ľudskou DNA. Napriek tomu sú mutanti veľkosti bežného človeka tým najmenším problémom. Gigantické obludy stretávate pravidelne a vedzte, že len obyčajná helikoptéra obrastená zmutovaným tkanivom bude pre vás tým lepším protivníkom.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Celá zápletka je umelo naťahovaná do extrémnych bizarností. Na tento štýl si musíte zvyknúť. Nič tu nie je myslené vážne a dokazovať vám to bude i samotné hranie. Veď napríklad obrie chápadlá či niekoľko desiatok metrov veľký pavúk demolujúci Tokio nepatrí do bežnej súčasti akčných hier. Hlavný hrdina Ken – člen špeciálnej jednotky, ktorá si poradí so všetkým – musí tieto monštrá poslať do horúcich pekiel. Lieta pri tom, skáče, nemá problém behať po rozborenej konštrukcii plachtiacej vzduchom po obrovskej explózii. Ak po ňom vrtuľník vystrelí navádzanú raketu, jednoducho na ňu vyskočí, nohami ju ovláda ako skateboard. Podobne využije chopper, ktorý sa ocitne vo vzduchu a náš hrdina sa na ňom (stále vo vzduchu, letiac medzi vrakmi aut) snaží nabrať rýchlosť po prechádzaní betónovými troskami... aby to napokon zapichol do cisterny s naftou. Následný výbuch samozrejme zlikviduje monštrum, ktoré medzitým zrovnalo so zemou zopár mrakodrapov. Je to nereálne, je to bláznivé, pateticky plytké, ale ak pristúpite na tento štýl rozprávania, budete sa baviť pri každej cut-scéne, ktorých tu nájdete požehnane.

Hrateľnosť je založená na dvoch pravidelne sa striedajúcich herných princípoch. Prvý je s privretými očami klasickou arkádou, v ktorej hrdina beží lineárnou cestou vpred, masakruje malých panáčikov, sem tam predvedie špeciálny pohyb a získava skúsenosti. Niekoľko zbraní, medzi ktorými nesmie chýbať katana, rýchle dýky, pomalý, ale silný meč, dopĺňa špeciálny disk. Ten má niekoľko módov. Hoci s nim bojovať na diaľku nebudete takmer nikdy, je to výborný pomocník: dokáže uhasiť oheň alebo ho naopak vyvolať. Takže sa dostanete cez ohnivé steny či naopak prezieravo hodíte tento „granát“ k výbušným sudom, okolo ktorých si spravili mutanti piknik. Aby to nebolo málo, Ken môže obratne skákať na hrazde, behá po stenách a priťahuje sa špeciálnymi hákmi o steny. Kombinácia God of War a Prince of Persia v šialenom tempe. Škoda len často nezmyselnej kamery – pre nestranného pozorovateľa je moment, kedy bežíte smerom ku kamere s obludou v pätách atraktívny, no hráči automaticky škrípu zubami. Spôsob hrania pokus-omyl nás do vytŕženia nedostáva.

Spomínané arkádové šibrinkovanie ostrými čepelami budete praktizovať väčšinu času, no pravidelne sa scéna zastaví a vy musíte začať pozorne vnímať. Nasledujú milované QTE (quick time event) alebo ak chcete „zmačkni rýchlo dané tlačidlo, inak pôjdeš do basy, ty hajzel“. Všetko by to bolo v poriadku, veď akcia, ktorú aktivujete vybraným tlačidlom, dokonca korešponduje s jej predvoleným pohybom. Lenže vy takmer nikdy netušíte, čo sa bude diať, navyše je limit na aktivovania často šibeničný a následne nestíhate sledovať dianie na obrazovke. Je to obrovská škoda, pretože bláznivé animácie doplnené o QTE sú šialené, avšak šialene dobré nasnímané a originálne. Vyskytujú sa možno až príliš často a budete na ne nadávať. Zároveň sa ale tešiť na animačku, ktorú si pre vás vývojári pripravili. Zamotaný kruh.

Svoje si užijete aj pri súbojoch s bossmi – tí sa objavujú pravidelne a ako už býva zvykom, nestačí im gebuľu o nejakú stenu otrieskať raz, ale celú úroveň buď zdrhajú, alebo utekáte vy... alebo to proste tak vyšlo. Záverečné stretnutia sú monumentálne, musíte niekedy až príliš zdĺhavo odkrajovať zo zdravia ozruty, pričom ovládanie v stiesnených priestoroch je na klávesnicu a myš pomerne neohrabané. Neraz to pocítite na vlastnej koži, nejeden virtuálny život bude zmarený. Na rýchlu arkádu totiž hra obsahuje pomerne mnoho ovládacích prvkov a napríklad mierenie rozhodne nie je z tých intuitívnych. Ale zvyknete si – ako na všetko pri Ninja Blade. Je to hra tak zaujímavá a odlišná od ostatnej produkcie (vzhľadom na PC hry, konzolisti sa zvodne pousmejú a našpúlia pery ako Bayonetta), že chyby odpustíte.

Technické spracovanie príliš neprekvapí. Nejde o hru, ktorá by urazila, no je vidieť, že na detailné textúry a zničiteľné prostredie si tu nik nepotrpí. Dokonca ani samotná architektúra úrovní nepresvedčí o svojej výnimočnosti. Tým zaujímavým je rýchlosť a samotné napredovanie pri absurdne šialených súbojoch. O animáciách s bizarnými nápadmi sme už slovko prehodili. Podobne je na tom zvukové spracovanie, ktoré nijakým spôsobom nevyniká, no celý ten mix tvorí akoby konzistentnú hmotu. Neuchváti, ale neodradí. Obtiažnosť je nastavená adekvátne arkádovému štýlu. Obracať sa musíte, neraz sa vrátite na posledný checkpoint, pretože ste tie davy už nezvládali. Horšie však je, že samotná pozícia sa ukladá po odchode hry len na začiatku úrovne. Tých je deväť a priemerne vám zaberú 40 minút. Nie, že by to bolo niečo neskutočne otravné, no pri opakovaní niektorých častí misie sa musíte pripraviť na to, že ak hru v amoku vypnete (pokojne po hodinke a čosi hrania), prídete o všetok nahraný obsah.

Ninja Blade nepatrí k veľkým trhákom a žiaľ sa na náš trh hra dostala s oneskorením niekoľkých mesiacov. Nemení to však nič na jej vnútornej príťažlivosti. Práve arkádové herné prvky, ktoré na PC v podstate nemajú žiadne zastúpenie a podobné hry sa vyskytujú skôr omylom, sú lákadlom, prečo Ninja Blade neignorovať. Isteže, veľmi pri hraní rozmýšľať nemusíte, je to bizarné a šialené... ale nie je práve preto pre nás tento titul zaujímavý?