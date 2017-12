Rozprávkový Krtek poletí do vesmíru

Rozlúčku amerického raketoplánu Endeavour absolvuje aj český rozprávkový Krtek.

23. mar 2011 o 15:50 TASR

PRAHA. Na palube raketoplánu Endeavour počas jeho aprílového rozlúčkového letu k Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS bude aj rozprávkový Krtek českého ilustrátora a výtvarníka animovaných filmov Zdeňka Milera.

Devätnásťcentimetrovú figúrku populárneho hrdinu detských rozprávok zoberie do kozmu americký astronaut Drew Feustel, ktorého manželka Indira má spolovice český pôvod.

Propaguje vedu

Krtka vytvoril Miler v roku 1956 (Jak Krtek ke kalhotkám přišel) a odvtedy ho spoznali deti po celom svete, vrátane Číny a Indie.

Českí predstavitelia a vedci v Prahe povedali, že okrem českých koreňov má Krtek za úlohu propagovať vedu a astronómiu medzi deťmi.

Predseda akadémie vied dúfa, že sa to "neskôr odrazí aj v záujme o prírodné vedy, astronómiu alebo matematiku. Bolo by to súrne potrebné," povedal Drahoš na tlačovej konferencii.

Posledné lety

Nový americký veľvyslanec v Česku Norman Eisen novinárom pripomenul, že korene v Česku majú traja americkí astronauti.

"Kto z tých, kto pozná takmer 50 rokov staré filmové spracovanie príbehu Krtek a raketa, by si pomyslel, že naozaj poletí do vesmíru?" opýtal sa Eisen.

Raketoplán Endeavour s krtkom na palube by mal odštartovať 19. apríla. Po Endeavouri poletí do kozmu v júni ešte raketoplán Atlantis, ktorý by mal ukončiť takmer 30-ročnú éru amerických raketoplánov.

Dočasne ich nahradia sovietske vesmírne lode Sojuz.

Zdroj: AP, eurozpravy.cz, mediafax.cz