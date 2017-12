Spoplatniť web idú aj najsilnejší

Po britských Times sa do spoplatnenia naplno púšťajú aj New York Times.

23. mar 2011 o 0:00 Ondrej Podstupka

Problém slabých príjmov z webovej reklamy, ktoré nedokážu nahradiť slabnúce tradičné tržby zabezpečujúce chod novín, dostihol aj veľké svetové médiá.

BRATISLAVA. Keď si v pondelok otvoríte článok na webe New York Times, spravte si na papierik pri počítači malú čiarku. Keď otvoríte druhý, pridajte ďalšiu. Mesačne ich môžete spraviť dvadsať, potom si od vás noviny začnú za články pýtať peniaze.

Od pätnásť do tridsaťpäť dolárov mesačne v závislosti od toho, či budete chcieť čítať noviny aj na iPade, alebo iPhone.

New York Times po rokoch špekulácií a štrnástich mesiacoch prípravy spúšťa spoplatenie svojho webu. V súčasnosti už platobnú bariéru testuje v Kanade, kde sa má ukázať, ako čitatelia na spoplatnenie zareagujú.

Deravá stena

New York Times svoju platobnú bariéru testoval v niekoľkých vlnách a nakoniec ju úmyselne postavil tak, aby bola deravá. Ľudia sa k článkom New York Times naďalej budú môcť dostať napríklad tak, že kliknú na odkaz na Facebooku alebo výsledok vyhľadávania cez Google.

Články, ktoré nájdete cez sociálne siete alebo vyhľadávače, sa nezapočítavajú do mesačného limitu. S tým, že Times majú systém, ktorý má zamedziť tomu, aby sa odkazovanie na články zneužívalo na obchádzanie bariéry.

New York Times sa polootvoreným prístupom chcú vyhnúť tomu, aby stratili veľkú časť čitateľov, ako sa to stalo britským Timesom. Tie po zavedení oveľa silnejšej bariéry prišli približne o dve tretiny čitateľov a následne aj príjmy z reklamy.

„Stále budeme zarábať na inzercii. Je to náš hlavný biznis. Neočakávame, že by veľká časť našich čitateľov platobnú bariéru zaregistrovala a chceme ostať silným hráčom na webe,“ povedal v rozhovore pre blog All Things Digital šéf elektronického vydania New York Times Martin Nisenholtz.

Podobný model ako New York Times používa na spoplatnenie webu napríklad ekonomický denník Financial Times. Šéf webu Financial Times Rob Grimshaw v rozhovore pre webový portál The Atlantic tvrdí, že spoplatnenie bude fungovať.

Grimshaw hovorí, že model Financial Times, ktoré čerpajú viac ako polovicu celkových tržieb z priamych platieb za obsah, je možné napodobniť aj pri všeobecnom spravodajstve, aké robia New York Times.

Pomôcť majú aplikácie

Na modeli New York Times je zaujímavé aj to, že odlišne oceňuje prístup cez iPhone a iPad. Ak chcete neobmedzené Timesy aj v telefóne, musíte zaplatiť viac. Ukazuje to, že New York Times si uvedomujú, možnosti, ktoré môžu spoplatneniu priniesť iPhony.

Ich používatelia sú zvyknutí platiť malé sumy za obsah v podobe aplikácií a vďaka iTunes majú zväčša aj pripravenú virtuálnu peňaženku, cez ktorú môžu zaplatiť. Times sa dokonca dohodli s Apple na tom, že virtuálne predplatné sa bude dať z iTunes priamo zaplatiť.

Trh je veľký dosť. Len samotných iPhonov sa predalo viac ako sto miliónov kusov (New York Times majú na webe približne 30 miliónov čitateľov). Otázne je, či sú ich používatelia ochotní platiť aj za novinové články.

Ukázať to môže napríklad projekt Ruperta Murdocha The Dialy - platené noviny určené špeciálne pre iPad.

Ako pri väčšine pokusov so spoplatnením, presné čísla o počte predplatiteľov Daily nezverejní. Odhaduje sa však, že počet predplatiteľov sa necelý mesiac po štarte projektu počíta v desaťtisícoch.