Predlžovačka stráži spotrebu energie

Fujitsu vstupuje na trh s inteligentnou predlžovačkou, ktorá sleduje spotrebu jednotlivých spotrebičov. Má zásuvky pre štvoricu spotrebičov a USB rozhranie, ktoré sprístupňuje výstupy meraní pre počítač.

22. mar 2011 o 8:25 Milan Gigel

Cieľom je motivovať firmy a domácich používateľov, aby šetrili energiou. V tom ich nepodporuje iba štvorica kolískových vypínačoch pri zásuvkách, ale aj obslužný softvér, ktorý zobrazuje nielen aktuálnu spotrebu, ale monitoruje aj históriu. Používateľ tak získa dokonalý prehľad o tom, koľko skrytej energie odčerpá tlačiareň v pohotovostnom režime v priebehu roka, či akú úsporu priniesla výmena staršieho zariadenia za novšie.

Inteligentná predlžovačka sa bude predávať za 125 dolárov a firma do budúcnosti počíta s dohľadovou centrálou, ktorá by zbierala informácie z predlžovačiek celého podniku, či prevádzky. Energetici by tak mohli vyhodnotiť spotrebu v časovom priebehu dňa a navrhnúť úsporné opatrenia. Jej cena by nemala presiahnuť hranicu 520 dolárov.

Koľko zaplatíte mesačne vy za prevádzku svojho notebooku, herného počítača, ADSL smerovača či multifunkčnej domácej tlačiarne?

