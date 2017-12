Pornodoména .XXX dostala zelenú

Po niekoľkoročných škriepkach a prieťahoch organizácia ICANN schválila doménu prvej úrovne XXX, ktorá bude vyhradená webom pre dospelých. Spravovať ju bude súkromná firma z Floridy - ICM Registry.

22. mar 2011 o 8:15 Milan Gigel

Doména bude podliehať špeciálnemu režimu a pravidlám, ktoré budú vymedzovať obsah a dostupnosť. Počíta sa s pravidelnou kontrolou obsahu pre vylúčenie škodlivého kódu, či s platobným systémom, ktorý odstaví na vedľajšiu koľaj podvodníkov. Nie je vylúčené, že za prémiovú koncovku zaplatia firmy viac, ako za inú.

Ak sa podarí weby pre dospelých presťahovať do "samostatnej zóny internetu, mohlo by to znamenať jednoduché filtrovanie obsahu.

