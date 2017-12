Homefront sa napriek problematickému launchu predáva dobre

18. mar 2011 o 16:10 Ján Kordoš

Napriek pomerne skeptickému launchu sa hra predáva dobre. Hodnotenia, ktoré sa objavili na stránke Metacritic sú totiž len mierne nadpriemerné a mnoho periodík hru nehodnotí príliš priaznivo. I to bolo dôvodom poklesu akcií THQ o 20% na Nasdaq. Problémy sa však vyskytli aj v samotnej hre.

Tvorcovia (konverziu mal na starosti tím Digital Extremes) neodhadli nápor hráčov a nebolo možné sa prihlásiť do multiplayeru. Na vybavení nových serverov sa už pracuje, dedikované servery sú absolútne obsadené. Nedávno sa objavili nepotvrdené informácie o tom, že ak sa Homefrontu nepredajú 2 milióny, vývojári z Kaos Studios bude vydavateľom THQ zatvorené. Nahlas sa hovorí aj o presune vývojárov z drahého New Yorku do výhodnejšieho prostredia v Kanade, kam smerujú mnohé spoločnosti vďaka daňovým úľavám a iným bonusom.

Zatiaľ však môžeme Homefrontu pogratulovať. Onedlho vám prinesieme náš pohľad na túto strieľačku z vlastného pohľadu. Veríme, že i z multiplayeru. Americkí predajcovia však veľkú dôveru do hry nevkladajú a už sa objavili aj prvé zlacnenia titulu. Napriek pozitívnym predajom totiž zrejme mnohí očakávali väčší boom okolo vydania hry. Ak ju porovnávame s Call of Duty: Black Ops, ktorej sa za 24 hodín predalo viac než 5 miliónov kusov, istotne mohli byť čísla ešte vyššie.

