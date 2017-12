5 x test smartfónu

Rýchlik menom Smartfón je už solídne rozbehnutý a pokiaľ telefón nepotrebujete len na klasické telefónne hovory a SMS správy, tak ste už pravdepodobne nad jedným z nich aj premýšľali.

18. mar 2011

Klasické mobilné telefóny ako ich poznáme, nám samozrejme, nevymierajú a aj najbližšie roky budú medzi množstvom užívateľov obľúbené. Podiel na trhu však bude rásť takzvaným inteligentným telefónom, ktoré prežívajú svoj boom spolu s uvádzaním nových operačných systémov.

Android sa svojím prístupom stal modlou pre technologicky založených užívateľov, ktorí milujú hranie sa s množstvom nastavení, skúšanie neplatených aplikácií, tí pokročilejší aj programovanie vlastných aplikácií. Všetko toto prináša Android na výbornú, pričom nijako neobmedzuje potenciálnych vývojárov, ba im priam podáva pomocnú ruku – stačí si stiahnuť SDK, vývojový nástroj Eclipse a vaša developerská púť sa môže začať. Možno až priveľká otvorenosť Android systému však so sebou prináša aj niekoľko problémov, na ktoré sme upozorňovali už v niekoľkých starších článkoch. Tým najhlavnejším je veľmi slabá kontrola aplikácií, čo so sebou prináša neporiadok v samotnom Android Markete a človek si vlastne nikdy nemôže byť istý, či tá neznáma nová aplikácia nebude mať postranné úmysly. Tento systém pokus a omyl určite nie je práve najrozumnejší a pre neskúsených užívateľov môže predstavovať problém.

Uvidíme, čo sa zmení v budúcnosti a hlavne, či bude Android Market konečne podporovať nákupy aplikácií aj pre Slovákov. V našom teste sa nám objavili dva telefóny s operačným systémom Android – Acer Liquid S120 a HTC Desire HD. Prvý z nich útočí na zákazníka rozumnými rozmermi a lákavou cenou, druhý zase predstavuje megalomanské riešenie s obrovským 4,3“ displejom a najlepšou hardvérovou výbavou.

Zvyšné tri telefóny používajú operačný systém Windows Phone 7, ktorý sa ešte stále nevymanil zo svojich pôrodných bolestí. V recenziách telefónov LG-E900, HTC 7 Mozart a Samsung Omnia 7 sme sa snažili vyvarovať hodnotenia samotného operačného systému. Na obranu Windows Phone 7 musíme povedať, že ide o relatívne mladý systém, a tak sa dá niekoľko drobnejších nedostatkov prehliadnuť. Horšie to však je s pomerne silnou obmedzenosťou systému, ktorý sám o sebe pôsobí ako neprelomiteľný obranný val, za ktorý sa nesmie dostať žiadna čo i len trochu neštandardná aplikácia. Aj preto majú všetky telefóny rovnakú úvodnú obrazovku pozostávajúcu len z dlaždičiek. Neupravíte si žiadnu tapetu (pozadie je jednoducho farba), nepripnete žiadnu netradičnú miniaplikáciu a dokonca ani HTC nebolo umožnené implementovať jeho vynikajúci HTC Sense. Náhrada HTC Hub je len jeho slabým odvarom a navyše, funguje na princípe samostatnej aplikácie, ktorá zakaždým štartuje nanovo.

Ďalšou dôležitou prísadou správneho systému je množstvo dostupných aplikácií, bez ktorých je aj ten najlepší telefón len zbytočným kúskom hardvéru. Užívatelia z mnohých krajín, vrátane Slovenska, však zatiaľ nemajú umožnené nakupovať platené aplikácie a dokonca aj pre stiahnutie tých voľne šíriteľných musia pri registrácii klamať pri zadávaní krajiny bydliska. Možnosti celého systému sú tým obmedzené a prispôsobené skôr na funkčnosť, ako na množstvo rôznorodých nastavení. Na druhú stranu, mail si tu pozriete rovnako pohodlne, dokumenty môžete priamo editovať a systém sa len málokedy dostane do úzkych, či skolabuje.

1. Acer Liquid Metal S120

Acer Liquid Metal S120 si získa vašu pozornosť hneď od prvého momentu, nakoľko disponuje veľmi nezvyčajným dizajnom, ktorý sa ťažko opisuje, pretože vyzerá ako malá ploskačka. To má, samozrejme, výhodu v podobe unikátneho tvaru a S120 bude pri konkurencii aspoň v tomto smere vyčnievať. Na druhej strane, mierne vypuknuto pôsobiaci displej nemusí každému vyhovovať, po nejakej dobe používania sa naň však dá zvyknúť. Telefón využíva operačný systém Android, konkrétne jeho verziu 2.2 s kódovým označením Froyo, pričom update na novšiu verziu je, samozrejme, podporovaný. Operačný systém je obohatený o rôzne utility od Aceru – spomeňme Social Jogger, zjednodušujúci sledovanie sociálnych sietí alebo užívateľské prostredie celého telefónu, ktoré je pre ľahší prístup k histórii a k najpoužívanejším aplikáciám rozdelené na dve časti, pričom sa dá, samozrejme, upravovať. UI je tiež možné roztiahnuť na celú obrazovku a mať tak lepší prístup ku všetkému obsahu v telefóne. Rozdelenie obrazovky je užitočné pre rýchly prístup k žiadaným veciam a dokáže pár sekúnd ušetriť. S120 je vybavený 3,6-palcovým displejom s obvyklým rozlíšením 800×480 a klasickým 5MP fotoaparátom. Kvalita fotiek a videa patrí k štandardu, ktorý môžete očakávať od telefónov, z hľadiska prehrávania médií zaujme funkcia Dolby Mobile, ktorá mierne zlepšuje kvalitu hudby (nejde však o revolučnú funkciu). Mimochodom, podobne ako v prípade ostatných Android telefónov, budete potrebovať microSD kartu, bez nej totiž nič nenafotíte, nestiahnete aplikácie a ani si nenahráte žiadny multimediálny obsah. Ovládanie telefónu je bezproblémové a to isté možno tvrdiť aj o odozve – S120 poháňa 800 MHz procesor a počas testovania sme nepostrehli žiadne problémy s plynulosťou. Čo nám však vadilo, boli neustále vibrácie či počas stláčania systémových tlačidiel, ktoré sú dotykové, alebo počas písania a telefón vibroval dokonca aj vtedy, keď volaná osoba prijala náš hovor.

Hodnotenie: 8,0 + Rozumná cena, množstvo funkcií

- Pre niekoho možno tvar a prednastavené vibrácie Tip redakcie - dobrá cena!

Samozrejme, všetky tieto vibrácie sa dajú vypnúť v nastaveniach, takže ich nepovažujeme za zápor, ale prvý dojem môžu pre neskúseného užívateľa skresliť. To isté možno tvrdiť aj o predvolenej T9 klávesnici, ktorá podobne ako celý systém, nepodporuje slovenský jazyk a až do svojho vypnutia zbytočne sťažuje písanie, pokiaľ teda píšete po slovensky.

2. LG-E900

Telefón LG-E900 je tiež známy aj pod označením Optimus 7, čo je v poslednej dobe, pokiaľ sledujete aktuality zo sveta smartfónov, často spomínaný pojem, keďže Optimus 2X ako prvý telefón využíva dvojjadrovú Tegru 2. V prípade Optimusu 7 je použitý jednojadrový 1 GHz Snapdragon procesor, ktorý spĺňa minimálne HW nároky zo strany Microsoftu. Práve prísne pravidlá neumožňujú jednotlivým modelom výrazne sa odlišovať a z hľadiska softvéru aj hardvéru je LG-E900 podobný ostatným Windows Phone 7 telefónom. Telo, ktoré pozostáva z plastu a kovu je vybavené základnými tlačidlami – domov, späť, vyhľadávanie, zamknutie, spúšť fotoaparátu a dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti. Problémom je, že odomykanie telefónu je možné iba cez tlačidlo zamknutia, ktoré sa nachádza na hornej strane telefónu a vďaka väčším rozmerom a nesymetrickému dizajnu telefónu je veľmi ťažko dostupné, najmä pokiaľ chcete ovládať telefón jednou rukou. Čo však musíme pochváliť je fakt, že všetky tlačidlá sú hardvérové, čo oceníte najmä v prípade prvých troch, ktoré sú umiestnené pod displejom. Apropo displej – 3,8 palcov a rozlíšenie 800×480 možno v dnešnej dobe považovať za štandard a rovnako možno definovať aj jeho kvalitu, ktorá zaostáva za Retina alebo AMOLED displejmi. Samozrejmosťou je integrovaný 5MP fotoaparát, kvalita fotiek a 720p videa však ničím neohúri a v porovnaní s konkurenciou patrí medzi lepší priemer. O prehrávanie multimediálnych súborov sa stará Zune Player a výsledná audiovizuálna kvalita je výborná. O samotnom operačnom systéme sa nemá zmysel bližšie rozpisovať – predstavili sme si ho v úvode a to, čo bolo povedané, stále platí. Ide o elegantný systém, ktorý sa snaží ponúknuť bezproblémovú manipuláciu a na hráčov apeluje prepojením Xbox LIVE služby. LG však svoj model vybavila exkluzívnymi aplikáciami, a tak môžete jednoducho robiť panoramatické fotky alebo streamovať média z kompatibilných zariadení.

Hodnotenie: 8,4 + Prevedenie, funkcie

- Ťažko dostupné tlačidlo na odomykanie

V prípade panorámy nečakajte žiadne umelecké diela, ale ich fotenie je zábavné a otázkou niekoľkých sekúnd. K dispozícii je aj aplikácia Voice to Text, ale tú si musíte najskôr stiahnuť z bezplatnej LG sekcie v Marketplace – na podporu slovenčiny však zabudnite.

3. HTC 7 Mozart

Na príchod operačného systému Windows Phone 7 sme sa skutočne tešili, ale ani v našich najhorších snoch nás nenapadlo, aké bude ťažké o ňom písať. Jeho silná uzavretosť totiž nedáva výrobcom telefónov dostatočne voľné ruky, telefóny sú si v mnohých veciach podobné ako vajce vajcu – žiadne upravené menu, žiadna upravená hlavná obrazovka, ale len klasické aplikácie, ktoré sa tak snažia tváriť. Tento systém je trochu nudný, za čo však samotní výrobcovia vlastne ani nemôžu. Dokonca aj pri výbere hardvéru sa musia dodržiavať presne stanovené normy, a tak jediným miestom, kde sa výrobca môže vyhrať, je samotný dizajn a kvalita prevedenia. HTC 7 Mozart v tomto smere exceluje, nakoľko je vyrobený z jedného kusu hliníka, vďaka čomu prežije aj menej šetrné zaobchádzanie. Plastové časti sú tiež spracované kvalitne, nič sa neprehýba, nepraská a telefón pôsobí veľmi odolným dojmom. Navyše, vďaka 3,7“ uhlopriečke nie sú jeho rozmery až také obrovské, čo vo výsledku prináša veľmi dobrú ergonómiu práce. Okrem hlavného ovládacieho prvku, 3,7“ displeja, sa tu nachádza pri jeho spodnej časti trojica dotykových tlačidiel, tlačidlo spúšte fotoaparátu na pravej strane, ovládanie hlasitosti na ľavej strane a dosť nevhodne umiestnené vypínacie tlačidlo na hornej hrane telefónu. Hardvérovú výbavu tvorí už dnes klasický ARM procesor QSD8250 s pracovnou frekvenciou 1 GHz, 576 MB operačnej pamäte a dátové úložisko s kapacitou 8 GB. O akceleráciu videa, Flash a hier sa stará GPU Adreno 200, ktoré môžeme považovať za zlatý stred aktuálnych grafických kariet pre smartfóny. O samotnom systéme sme sa rozpísali už v úvode tohto testu a je teda jasné, že tu nájdeme len klasické dlaždičky. HTC nám v telefóne servíruje podarenú náhradu za hlavnú obrazovku v podobe aplikácie HTC Hub, kvôli obmedzeniam zo strany samotného systému však ide len o slabý odvar z toho, čo predvádza HTC Sense na Android systéme.

Hodnotenie: 8,4 + Spracovanie, xenónový blesk, SRS WOW HD

Spoločnosť HTC tento telefón profiluje ako riešenie pre hudobných fanúšikov, a tak sa tu nachádza niekoľko technológií na úpravu kvality zvuku – Dolby Mobile, SRS Surround sound a aplikácia Sound Enhancer. Celkový dojem z počúvania hudby bol podľa očakávania veľmi dobrý, bolo však potrebné nahradiť dodávané slúchadlá niečím kvalitnejším.

4. Samsung Omnia 7

Spoločnosť Samsung má pri niektorých svojich telefónoch jednu obrovskú výhodu, ktorou je špičkový AMOLED displej. Konkrétne pri telefóne Omnia 7 má uhlopriečku 4,0“ a rozlíšenie 480×800 bodov, bez čoho by inak v konkurencii hardvérovo veľmi podobných telefónov s rovnošatou Windows Phone 7 neobstál. Farebné podanie a zobrazovacie uhly sú tak skutočne vynikajúce, čím tento telefón v našom teste jasne vyhráva. Jeho hardvérovú výbavu tvorí rýchly procesor Qualcomm Snapdragon QSD8250 s pracovnou frekvenciou 1 GHz, grafickou kartou Adreno 200 a operačnou pamäťou s kapacitou 512 MB. Základ je to skutočne solídny a aj keď sa nezaraďuje k tomu najlepšiemu na trhu, tak plne postačí aj pre potreby náročnejšieho užívateľa. Pri kúpe konkrétneho kusu však majte na pamäti, že telefón nie je možné rozšíriť o dodatočnú pamäťovú kartu a teda si budete musieť vystačiť len s integrovaným úložiskom. Na druhú stranu, 8 alebo 16 GB by malo postačovať aj pre náročnejších užívateľov so solídnou zbierkou hudby a videa. Pri vzhľade sa výrobca nechal inšpirovať aktuálnymi trendmi a telefón sa sčasti podobá na populárny iPhone (môže za to hlavne hardvérové tlačidlo nachádzajúce sa pod displejom). Prednej strane telefónu dominuje už spomínaný špičkový dotykový AMOLED displej, jedno hardvérové a dve dotykové tlačidlá. Pravá strana obsahuje tlačidlo zámku displeja a spúšť fotoaparátu, ktorý mimochodom, štartuje bleskovo rýchlo. Celková pevnosť konštrukcie je vynikajúca, keďže sú tu použité pevné plasty a podstatnú časť zadnej konštrukcie tvorí kov. Ergonómia ovládania telefónu je veľmi dobrá – aj napriek väčším rozmerom sa telefón drží v ruke pohodlne a 4“ displej ponúka pohodlnú prácu. Zásluhu na tom má aj rýchly a prehľadný operačný systém Windows Phone 7, pri ktorom však treba mať na pamäti jeho množstvo obmedzení. Potešila nás pomerne dobrá kvalita fotografií, HD videa a so vstavaným bleskom by sme oslepili hádam aj kamionistu na výpadovke z Bratislavy.

Hodnotenie: 8,7 + Spracovanie, špičkový displej, rýchlosť Tip redakcie - TOP kúpa!

Samsung Omnia 7 je tak veľmi zaujímavý telefón s vynikajúcim displejom, ktorý vás ani v krízových situáciách nebude nijako brzdiť. Jeho jedinou nevýhodou je použitý systém, ktorý v svojej aktuálne verzii prináša pre našinca až nepríjemne mnoho obmedzení.

5. HTC Desire HD

Minuloročný kandidát na telefón roka svoje kvality určite nezaprie a už ihneď na prvý pohľad dokáže prakticky každého zaujať. Môže za to hlavne jeho veľký, 4,3“ dotykový displej, od ktorého sa odvíjajú aj samotne rozmery. Tento telefón sa určite nezaraďuje medzi kolibríky mobilného sveta a môžeme ho pokojne označiť aj ako menší vreckový tablet. Samotná ergonómia ovládania sa odvíja nielen od použitého displeja, ale aj zvyšných ovládacích prvkov. Pod displejom nachádzame štvoricu dotykových tlačidiel (samozrejme, podsvietených) a na vrchnej časti je tlačidlo blokovania displeja. Jeho dostupnosť nie je práve najlepšia a pri ovládaní jednou rukou si určite precvičíte svoje reflexy a trochu ponaťahujete šľachy na rukách. Po samotnej konštrukčnej stránke nemáme k telefónu žiadne výhrady, keďže telo je tvorené z kovu a tých pár plastových prvkov je spracovaných na jednotku. Domovská obrazovka systému je plne v rukách doplnku HTC Sense, ktorý vás bude štýlovo informovať o aktuálnom počasí a na svoje si prídu aj milovníci sociálnych sietí. Hardvérová výbava je založená na výkonnom 45nm SoC Qualcomm MSM8255 s pracovnou frekvenciou 1 GHz. O akceleráciu grafiky, videa a prehrávania Flash sa stará GPU Adreno 205, vďaka ktorému si zahráte aj tie aktuálne najnáročnejšie hry, na aké môžete v Android Markete naraziť. Svižnosti systému napomáha aj obrovská kapacita pamäte RAM (1,5 GB) a ROM (768 MB), vďaka čomu sa telefón nedostane do úzkych ani pri skutočne aktívnom využívaní viacerých aplikácií súčasne. Pre dátové úložisko tu je prítomný MicroSDHC pamäťový slot, schopný pojať kartu až do kapacity 32 GB. Pre občasné fotografovanie a robenie HD videozáznamov je tu prítomný 8 Mpx snímač s dual-LED bleskom a kontinuálnym zaostrovaním (aj pri videozázname). Kvalita fotografií je na danú kategóriu telefónu viac-menej štandardná, zamrzela nás však absencia hardvérového tlačidla spúšte.

Hodnotenie: 9,3 + Spracovanie, vynikajúci HW, DLNA

- Nevhodne umiestnené tlačidlo blokovania displeja Tip redakcie - TOP kúpa!

HTC Desire HD zostal verný svojmu menu a predstavuje jeden z najlepších telefónov na trhu s minimom negatívnych vlastností. Nebyť už spomínaného nevhodne umiestneného tlačidla blokovania displeja a klasicky priemernej výdrže batérie, išlo by o priam dokonalý telefón.

Android Market na PC Spoločnosť Google len pred nedávnom spustila webové rozhranie obchodu Android Market, ktorý podobne ako App Store, slúži na nákup aplikácií. Na oficiálnych stránkach market.android.com môžete prezerať alebo vyhľadávať jednotlivé aplikácie, nakupovať a aj priamo inštalovať – samozrejme za predpokladu, že vlastníte Android zariadenie. Je možné sa prihlásiť pomocou svojho Google účtu a inštalovať aplikácie priamo cez webové rozhranie do vášho zariadenia, ktoré nemusí byť nijako prepojené s vaším počítačom, čo je veľmi efektívne a zároveň aj komfortné. Ako sme sami vyskúšali, pokiaľ k vášmu účtu nemáte priradené žiadne zariadenie, dostanete chybové hlásenie, v opačnom prípade sa však aplikácia začne priamo v telefóne inštalovať. Vo všeobecnosti sa dá tvrdiť, že Android Market je veľmi podobný iTunes App Store, jediný rozdiel je v samotnej synchronizácii aplikácií. Apple zariadenie je potrebné pripojiť k iTunes a synchronizovať, takže v prípade inštalácie aplikácie musíte čakať dlhšie – stiahnutie + synchronizácia. Android Market aplikácie sťahuje priamo do vášho zariadenia, čo šetrí čas.