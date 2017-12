Vírusy oslavujú štyridsiatku

Presne 40 rokov ubehlo od momentu, kedy sa do obehu dostal prvý počítačový vírus. Volal sa Creeper, mal charakter červa, šíril sa sieťou Arpanet a ohlasoval sa na obrazovkách a tlačiarňach textom "I'm the creeper, catch me if you can!".

18. mar 2011 o 7:52 Milan Gigel

(Zdroj: Ilustračné - Stock.XCHNG)

Písmo: A - | A + 62 0 Aj keď šlo o zábavku, ktorá mala na seba pritiahnuť pozornosť používateľov vtedajších počítačov, rovnakú podstatu kódu používajú až dodnes všetky vírusy a červy. Replikujú sa bez vedomia používateľa v počítači a využívajú ho na ďalšie šírenie. Nie však pre zábavu a dôkaz šikovnosti programátora, ale za účelom dosiahnutia zisku. Zbierajú osobné informácie, využívajú strojový čas a konektivitu počítačov pre zárobky útočníkov. Kým v roku 1990 evidovali antivírusové spoločnosti približne 1300 takýchto hrozieb, dnes ich je viac ako 200 miliónov. Prvý vírus, ktorého cieľom bolo dosiahnuť z infekcií zisk bol Melissa, ktorý sa šíril v roku 1999. Spájanie infikovaných počítačov do botnetov, ktoré sú v moci tvorcov vírusov začalo v roku 2005 s príchodom vírusu MyTob. Svoje o vírusoch vedia aj spoločnosti, ktoré vyvíjajú softvéry na ochranu a odstraňovanie infekcií. Ide o ohromný trh s veľkým balíkom peňazí. Viac sa dozviete v článku The Virus Turns 40.