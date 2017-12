Maturita unikla, na Facebook

Správne odpovede z angličtiny unikli, na internete sa objavili deň pred testom.

17. mar 2011 o 19:05 Zuzana Petková, Zuzana Petková, Michal Durdovanský

Ústredná maturitná komisia zajtra mimoriadne zasadne a rozhodne, či sa písomka zopakuje.

BRATISLAVA. Maturantom z angličtiny uľahčil testy Facebook. Deň pred písomkou totiž na sociálnej sieti kolovali správne odpovede.

Podľa informácií SME unikli iba testy z úrovne B1. Maturanti, ktorí si vybrali úroveň B2, by testy opakovať nemali.

Únik maturity už preveruje ministerstvo školstva. „V piatok mimoriadne zasadne Ústredná maturitná komisia," povedala hovorkyňa Miriam Žiaková.

Ak sa potvrdí, že študenti mali k odpovediam prístup, môže podľa Žiakovej minister zopakovať maturity.

Kľúč k maturitnému testu visel na stránke ulozisko.sk. „Súbor bol pridaný v utorok 15. marca o 20.59," potvrdil provider Denis Donauer. Teda večer pred písomkou z angličtiny. Odtiaľ sa rozšíril na Facebook.

Polícia už raz únik maturít vyšetrovala. Pred štyrmi rokmi niekto vyzradil časť anglického testu ľahšej B úrovne.

Zadania údajne našiel pred obchodným domom v Bratislave istý muž. Vinníka vtedy policajti nevypátrali.

Medzery v ochrane

Testy Anglický jazyk z angličtiny ako z cudzieho jazyka maturovalo najviac študentov,

úroveň B1 si vybralo 38 974 a B2 3 391 maturantov,

odpovede kolovali večer pred skúškou na stránkach ulozisko.sk, uloz.cz a facebook.

V ochrane maturitných testov má ministerstvo školstva medzery. Tvrdí, že mohli uniknúť len tesne predtým, ako ich dostali školy.

„Ak sa test dostal von, tak určite nie z Národného ústavu certifikovaných meraní,“ tvrdí hovorkyňa ministerstva Miriam Žiaková.

Ústav zodpovedá za maturity, testy sú uložené v trezore, do ktorého sa dostanú len vybraní pracovníci cez otlačok prsta.

Deň pred termínom skúšok testy distribuujú na krajské školské úrady, kde podľa Žiakovej mohol niekto test ukradnúť a vypracovať správne odpovede. Večer pred maturitnou skúškou z angličtiny sa dostali na internet.

Uspeli aj štvorkári

Informáciu o škandále zverejnila televízia Markíza, ktorej sa ozvalo niekoľko študentov. Kľúč k testu neskôr dostal aj denník SME.

„Súbor sa šíril po Facebooku. Na Pokeci o tom vraj vedel málokto, možno aj to je vysvetlenie, prečo sa to prevalilo až teraz,“ povedal maturant Lukáš z Bratislavy. „Keď sa šírili výsledky Testovania 9, tak to bolo naopak najmä na Pokeci.“

Bratislavská učiteľka, ktorá nechce byť menovaná, hovorí, že si únik maturít všimla. „Na našej škole napísali študenti so štvorkami na polročnom vysvedčení, maturitu s dvoma, troma chybami, čo bolo hneď podozrivé.“

Poslanci to neriešia

Maturita z angličtiny už raz unikla, pred štyrmi rokmi, keď bol ministrom školstva Ján Mikolaj z SNS.

Poslanci vtedy urobili v jeho rezorte prieskum, ozývali sa aj hlasy, že by mal odstúpiť.

Po zodpovednosti súčasného ministra Eugena Jurzycu z SDKÚ dnes nikto nevolá.

„V súčasnosti, keď sú hackeri schopní nabúrať systém Pentagonu, by bolo odvážne vyjadrovať sa o zabezpečení stránok ministerstva školstva,“ tvrdí bývalý minister Martin Fronc z KDH, ktorý kedysi Mikolaja najviac kritizoval. „Niektoré sú na tom lepšie, niektoré horšie, no hackeri sú v súčasnosti mimoriadne šikovní.“

K prípadu sa vo štvrtok nechcel vyjadriť ani poslanec Smeru Dušan Čaplovič. Hovorí, že zatiaľ nemá potrebné informácie.