Japonský gigant Square Enix expanduje do Kanady

17. mar 2011 o 16:10 Ján Kordoš

Square Enix vlastniaci Eidos už má v Kanade jedno štúdio. Eidos Montreal tvrdo pracuje na Deus Ex: Human Revolution (august 2011) a taktiež má v rukách práva na značku Thief. Zatiaľ nie je stopercentne zrejmé, či budú oba vývojárske tímy kooperovať alebo pôjde o samostatné jednotky pracujúce na odlišných projektoch.

Herní vydavatelia sa stále viac a viac orientujú na Kanadu, pracujú tu obrovské tímy a tisícky vývojárov. Štát Ontario ponúka výhodné daňové úľavy a výhody pri zakladaní väčších spoločností. Samozrejme z toho napokon ťažia i samotné mestá a kanadská vláda. V Kanade má v podstate centrálu aj UbiSoft. Nahlas sa hovorí, že do Kanady by sa malo presunúť i Kaos Studios (Homefront, Frontline: Fuel of War), ktoré sídli v drahom New Yorku, no doposiaľ to nebolo potvrdené.

Podľa riaditeľa montrealského Eidosu, Stéphane D'Astousa by malo byť definitívne rozhodnuté v máji a nové štúdio otvorí svoje brány v priebehu budúceho roku.

