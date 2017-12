Operátori môžu za licenciu zaplatiť aj 20 miliónov eur

T-­Mobile považuje zmeny za neférové, Orange proti poplatkom za predĺženie licencií neprotestuje. Či však zvýšia ceny služieb, dnes nie je jasné.

16. mar 2011 o 11:02 Andrej Korim, Adam Valček

Agentúrne spravodajstvo sme o 20:42 nahradili autorským článkom denníka SME.

BRATISLAVA. Za predĺženie licencií by mohli v budúcnosti mobilní operátori platiť. Poslanci OKS, ktorí sa do parlamentu dostali na kandidátke strany Most-­Híd, chcú v novele zákona o elektronických komunikáciách umožniť vyberanie poplatku za predĺženie licencií.

Ak by poslanci novelu schválili, štát by mohol získať z poplatkov milióny eur. Výšku poplatkov má podľa novely stanoviť Telekomunikačný úrad. Jeho bývalý šéf a súčasný riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby Branislav Máčaj vraví, že licencia na 10 až 20 rokov by nemala stáť menej ako 20 miliónov eur.

Novela zavádza aj ročné poplatky za licencie pre televíznych a rozhlasových vysielateľov. Rozhlasové stanice budú ročne platiť 2988 eur za jednu pridelenú frekvenciu, televízne spoločnosti budú za jednu frekvenciu platiť raz toľko.

Jeden z dvoch už požiadal

Dvom najväčším mobilným operátorom u nás pritom platia licencie na používanie GSM frekvencií len do konca augusta tohto roka.

Dokedy platia licencia Slovak Telekomu platí do 31. augusta 2011, firma podala 28. januára 2011 žiadosť o jej predĺženie na 9 a pol roka,

licencia firmy Orange platí do 31. augusta 2011, operátor zatiaľ nepožiadal o jej predĺženie,

licencia spoločnosti Telefónica O2 platí do 7. septembra 2026.

Slovak Telekom už v januári požiadal o predĺženie povolenia. Telekomunikačný úrad má osemmesačnú lehotu na vybavenie žiadosti. Hovorca úradu Roman Vavro potvrdil, že Slovak Telekom požiadal o predĺženie povolenia na ďalšieho 9,5 roka.

Žiadosť o predĺženie povolenia chce podať aj Orange, zatiaľ tak neurobil. „Za primerané obdobie považujeme predĺženie o 15 rokov,“ povedal hovorca Peter Tóth.

Úrad ešte nevie, ako bude pri predlžovaní licencií postupovať. „Nie je uzavreté, či licencie predĺži, ani to, či bude ich predĺženie spoplatnené, alebo nie,“ povedal Vavro.

Riešením je aj nová súťaž

Dnes by za takéto predĺženie operátori nemuseli zaplatiť ani cent. „Podľa platných zákonov môže úrad predĺžiť povolenia až o viac ako 10 rokov. Zákon však predĺženie neumožňuje spoplatniť,“ povedal jeden z predkladateľov návrhu Peter Zajac (OKS).

Novela sa pozdáva aj Telekomunikačnému úradu. „Súčasný zákon totiž umožňuje rôzne riešenie, čo v budúcnosti môže znamenať súdne spory,“ povedal Vavro.

Máčaj sa čuduje, prečo úrad začína s diskusiou o spôsobe predĺženia až tento rok. „Mali to urobiť už vlani, aby bol dostatočný čas na systémové riešenie,“ povedal.

Jedno z riešení by podľa Máčaja bola nová súťaž. Orange a Slovak Telekom totiž nemajú právny nárok na predĺženie licencií a tie by sa preto mohli ponúknuť v novej súťaži. Štát by však musel vyriešiť, čo s existujúcimi zákazníkmi. „Na to nie je dostatok času, preto je toto riešenie nereálne,“ dodal Máčaj.

Jednotný a overený spôsob obnovy licencií nemá zatiaľ ani Európska únia.V Poľsku či Dánsku predĺžili licencie bezplatne, v Maďarsku zas za poplatok.

OKS by svoj dobrý nápad mala ešte domyslieť, píše Ivan Štulajter.

Spoplatnenie priznáva aj šéf Českého telekomunikačného úradu Pavel Dvořák. Najbližšie tam GSM licencia vyprší spoločnosti Telefónica až v roku 2016. „Predĺženie nemôže byť zadarmo, neexistuje však jednotný názor či riešenie na spoplatnenia predĺženia,“ povedal Dvořák.

V Čechách sa touto otázkou podľa neho zatiaľ nezaoberali práve preto, že licencie operátorom začínajú končiť až o päť rokov. „Predpokladám, že v tom období bude aj u nás široká diskusia o spôsobe ich predlžovania,“ uzavrel šéf českého teleúradu.

Operátori nie sú jednotní

Operátori nemajú na návrh zhodný názor. Telefónica O2 sa ním ešte nezaoberala, pretože má licenciu platnú až do roku 2026.

Podľa hovorcu spoločnosti Slovak Telekom Andreja Garguláka návrh zásadne zasahuje do pravidiel prideľovania frekvencií a pravidiel predlžovania platnosti povolení.

„Novela, ktorá systémovo mení základné podmienky niekoľko mesiacov pred predĺžením platnosti povolení, je neférovou zmenou pravidiel hry a ohrozuje právnu istotu výkonu podnikania v oblasti elektronických komunikácií,“ dodal Gargulák.

Orange považuje poslanecký návrh za spresnenie zákona o elektronických komunikáciách, ktorý je v tomto smere nejednoznačný.

„Netvrdíme, že predĺženie licencie musí byť zadarmo. Rozhodnutie o jeho spoplatnení je v kompetencii štátnych orgánov,“ povedal Peter Tóth z Orangeu.

Spoplatenie predĺženia licencií sa môže dotknúť zákazníkov. „Každý náklad, menší aj väčší, sa odrazí v ekonomike spoločnosti,“ povedal Tóth. Miera však podľa neho závisí od viacerých faktorov vrátane ceny licencie.

Šéfredaktor IT portálu Živé.sk Filip Hanker považuje návrh za prospešný, môže totiž podľa neho posilniť konkurenciu na trhu. „Hráčov, ktorí chcú vstúpiť na trhu bude licencia stáť rovnako, ako dnešných lídrov,“ vysvetlil Hanker.

Mediálny analytik a odborník na digitalizáciu v Čechách Juraj Koiš hovorí, že platby za licencie sú úplne legitímne. „Bez ohľadu na to, či ide o rozhlasových alebo televíznych vysielateľov či mobilných operátorov,“ povedal. Poplatky sú podľa Koiša oprávnené aj preto, že ide o štátne frekvenčné spektrum je obmedzené a ide o jednu z najlukratívnejších foriem podnikania.

Novela má podporu viacerých

Návrh poslancov za OKS, zrejme nájde podporu v koalícii aj opozícii. „Otvorili sme to na koaličnej rade a myslíme si, že je to dobrý návrh,“ vraví Béla Bugár, predseda Mosta-­Híd.

Aj minister dopravy Ján Figeľ (KDH) je za to, aby firmy za predĺženie licencií platili. Cena za licenciu má byť podľa neho „primeraná“. Novelu by podporil aj Ján Počiatek (Smer) a nezávislý poslanec Igor Matovič.

