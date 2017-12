Chcete vybiť batériu mobilu? Hľadajte mimozemšťanov

Majitelia smartfónov budú môcť využívať klienta SETI@Home.

17. mar 2011 o 8:15 Milan Gigel

BRATISLAVA. Hľadanie dôkazov o existencii mimozemských civilizácií nie je už iba doménou stolových počítačov a ich nevyužitého výkonu a času. Klient SETI@Home mieri aj do sveta mobilných telefónov.

Tím stojaci za projektom začal testovať aplikáciu setiQuest Explorer pre Andorid, ktorej náplň je rovnaká ako pri distribuovaných klientov pre iné platformy.

Analyzovať pridelené bloky dát a odosielať výsledky tímu pre ďalšie spracovanie. Podľa slov vývojárov plány siahajú ďalej. V dohľadnej dobe pribudne aj aplikácia pre iPhone.

Ak neviete čo so zvyškom energie v batérii mobilu a jeho voľným strojovým časom, môžete sa pridať k projektu aj vy. Stačí sa zaregistrovať do zoznamu čakateľov a vyčkať, kým zaradia do skúšobného programu aj vás.