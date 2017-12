Tomb Raider - Lara Croft omladla

Predstavovať Laru Croft? Alebo sériu Tomb Raider? Skutočne je to potrebné a nutné? Áno, nová Lara Croft totiž výrazne omladla

16. mar 2011 o 23:00 Ján Kordoš

Predstavovať Laru Croft? Alebo sériu Tomb Raider? Skutočne je to potrebné a nutné? Neunavia vás slová už nie raz čítané, fakty už nie raz preskúmané? Možno áno, a preto ich prejdeme rýchlo, len tak si odverklikujeme poznatky ako z učebnice a potom sa vrhneme na mladú kosť menom Lara Croft. Neprevracajte očami, tá nová Lara je skutočne ešte len šteňa, má sladkých 21 rokov a po tvári jej tečú slzy!

Uznajte sami, že táto predstava je rozhodne zaujímavá. To isté si povedali aj v Crystal Dynamics, kde sa podarilo postupne upadajúcu sériu úspešne oživiť. Vskutku, veď séria Tomb Raider bola na pokraji zániku, no Legend, Anniversary a Underworld ju dostali z chladnej náruče virtuálnej smrti a zatratenia hráčov. Tieto tri diely v podstate nepriniesli žiadne novátorské myšlienky, hoci sa sem-tam nejaký ten nápad objavil, išlo o dobre známy koncept. A fungujúci – to je to dôležité. Lara nám hopsala, skákala, strieľala, a to všetko v prostredí so skvelou architektúrou. Podobne ako strieľačky z vlastného pohľadu, meniace len prostredie a farbu panákov, do ktorých to musíte našiť, sa koncept lineárnej strelnice ohral rovnako ako dobrodružstvo Lary Croft. Preto zmenu vítame s nadšeným pohľadom a pozeráme novej Lare priamo do očí.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Keď chceli v Crystal Dynamics reštartovať celú sériu – a zároveň nemali záujem to maximálne pohnojiť ako Core Design s The Angel od Darkness – bolo jediným krokom poľudštenie hlavnej hrdinky. To sa podarilo jednoducho. Ubrali jej pekných pár rokov, nechali ju nalodiť sa na Endurance. Loď následne stroskotala na útesoch neznámeho ostrova kdesi pri Japonsku. Laru sprevádza na púti kapitán Conrad Roth, ktorý ničivú búrku a jej následky prežil. Prebudenie sa na ostrove však nie je vôbec romantické. Žiadna slnkom zaliata pláž, kokosové orechy a iné citrusové plody na stromoch, čistinka na okraji so sladkou vodou. Nič také, leda tak v snoch mladej Lary. Z výpravy za prvým archeologickým dobrodružstvom sa stáva boj o holé prežitie. Nekonečné prúdy dažďovej vody, večne zamračená obloha, spod ktorej ledva vykuknú slnečné lúče a chladné farby – to všetko je váš domov. Váš ostrov, ktorý si vás privolal a nedovolí vám len tak odkráčať preč. Smrť čaká na každom rohu a pre Laru ide o krst ohňom.

Prvý pohľad na našu hrdinku prezrádza, že so svojim osudom nie je rozhodne zmierená a na túto situáciu vonkoncom pripravená. Slzami zmáčaná tvár je taktiež nezvykom, u nebojácnej Lary dupľom. Už len jej mladý výzor pôsobí krehko, akoby nepatrila do džungle. Prvé kroky v nehostinnom prostredí ju naučia rešpektu – a vás podobne. Nielenže sa oblečenie a pokožka hrdinky špiní, pri nepodarených postupoch, skokoch, doskokoch sa Lara môže zraniť, jej pohyby už nie sú prirodzené a taktiež dochádza k vytvoreniu krvavých rán. Aké bude skutočné ovplyvňovanie pohyblivosti hlavnej postavy samozrejme ešte uvidíme, no boli by sme nesmierne radi aspoň za časové obmedzenie, keď po istú dobu nebude môcť hrdinka vykonávať všetky pohyby, prípadne budú náročnejšie na prevedenie.

S tým súvisí i samotná akcia, ktorej bude Lara schopná. Spočiatku nebude vedieť všetko to, na čo sme z minulých dielov boli zvyknutí a problémy nastanú i pri jednoduchých činnostiach. Jednotlivé pohyby sa musí postupne naučiť. Prítomnosť jednoduchých RPG prvkov je taktiež vítaná. Začiatok bude pre Laru skôr neustálym útekom pred nebezpečenstvom a nástrahám sa skôr vyhýba ako ich zdoláva. Zabudnúť musíme i na prítomnosť zbraní. Nebudeme mať hneď dvojicu pištolí s nekonečnou zásobou munície, výrazne náročnejšie bude i mierenie, pri ktorom absentuje automatické navádzanie na cieľ. Aj tu je potrebné najprv Laru všetko naučiť a pridávať body skúseností do používania zbraní. Všetky tieto činnosti, rovnako i oddychovanie a liečenie sa z rán bude prebiehať v dedinkách, odkiaľ bude možné sa bez zdržania cestovať do iných lokácií.

Ďalším odklonením sa od zabehaných štandardov je totiž otvorený svet. Lineárnym tunelom je koniec. Neznamená to, že môžete ísť hneď hocikam. Jednak sa na inak neprístupné miesta nedostanete, lebo Lara neovláda všetky pohyby, ale niektoré sú i zatarasené. Otvoríte ich v príbehových misiách, na ktorých splnenie taktiež potrebujete nejaký ten skill a splniť určité úlohy. V iných prípadoch môže priechod strážiť nepriateľ, cez ktorého sa nedostanete bez použitia zbrane. Tento koncept napokon prinúti hráča skutočne skúmať prostredie, všímať si drobnosti. Jednotlivé hádanky rozhodne nebudú dosahovať úroveň priestorových rébusov tak, ako ich poznáme, všetko sa musí Lara postupne naučiť. Na ostrove nám budú robiť spoločnosť priateľské NPC i ľudskí protivníci (nepriateľské kmene) alebo agresívne zvieratá.

Do hrateľnosti a celkovej depresívnej atmosféry výrazne prehovoria emócie. Lara sa v podobne nepríjemnej situácii ocitla po prvýkrát a keďže je mladá, naplno prejavuje svoj strach a beznádej. Pri rôznych pádoch alebo nepodarených akciách dôjde už na spomínané slzy, ale taktiež povzdychy a iné hlasové prejavy. Tieto nenápadne prvky dokážu vyzdvihnúť do popredia situáciu, v ktorej sa Lara nachádza. Nebojíme sa hneď toho, že by sme dostali do rúk ufňukanú postavičku, ale skôr neskúsenú hrdinku, ktorá sa snaží prežiť a dostať preč živá z tohto pekla.

Keď sa máme na nového Tomb Raidera pozrieť ako fanúšikovia série, nemáme žiadne námietky na nový look a zmenu princípov, ktoré boli pre Laru Croft roky charakteristické. Presne takto si predstavujeme reborn známej značky. Vývojári z Crystal Dynamics sa mohli držať fungujúcich pravidiel, ale zvolili riskantnejšiu a pre nás hráčov určite zaujímavejšiu cestu. Konečný výsledok však budeme môcť komentovať až v momente, kedy sa dostaneme k plnej verzii. Rozohrané to ale má nový Tomb Raider vynikajúco a štýlom hrateľnosti akoby sa chcela priblížiť sérii Uncharted. Len aby na to nedoplatilo ovládanie.

Zdroj screenshotov: Game Informer