Rocksmith - hranie na skutočnú gitaru

16. mar 2011 o 17:25 Ján Kordoš

UbiSoft na to ide úplne inak: Rocksmith bude prvou hrou, ku ktorej môžu ako herný ovládač hráči využiť akúkoľvek skutočnú gitaru so štandardným štvorpalcovým konektorom, ktorý pripoja do k Xboxu 360, Playstation 3 alebo PC. V rozsiahlej hudobnej knižnici si vyberú svojho favorita medzi najmodernejšími hitmi alebo rockovými klasikami. V hre nájdeme skladby aj od skupín ako The Animals, The Black Keys, David Bowie, Interpol, Nirvana či The Rolling Stones.

Samotná hrateľnosť sa prispôsobí úrovni hráča (zahrať si teda môže ako začiatočník, tak skúsený gitarista), podobne intuitívny by mal byť aj samotný dizajn hry či jej ovládanie. Keďže budeme Rocksmith ovládať skutočnou gitarou, o autentickosti už bude mať pochýb málokto. Uvidíme ako na tom bude samotná hrateľnosť, 45 skladieb v základnej ponuke nie je žiadnym zázrakom, avšak práve hranie na skutočnú gitaru (v predaji bude i bundle za cca 200 amerických dolárov) by mohlo oživiť žáner hudobných hier. Stláčať farebné gombíky v pravý čas už skutočne baví málokoho.

video //www.youtube.com/embed/CtnQR51Vy7c

Zdroj: Shacknews, PR,YouTube