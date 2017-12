Disney Interactive Studios znovu prepúšťa

16. mar 2011 o 16:00 Ján Kordoš

Masové prepúšťanie v januári prišlo z dôvodu konsolidácie a prípravy na budúcnosť digitálnych médií. Zdá sa, že Disney na hernom trhu začína strácať pôdu pod nohami. Okrem tradičných značiek je táto spoločnosť známa hrami ako Epic Mickey, Turok, Tron: Evolution či sériami Kingdom Hearts, Pirates of the Caribbean a Dance Dance Revolution.

Pod Disney Interactive patrí hneď niekoľko vývojárskych štúdií, ktorých sa prepúšťanie týka, no nebolo konkretizované, na ktorých pozíciách sa bude prepúšťať. Je teda zrejmé, že miesto stratia niektorí zamestnanci Avalanche Software (hry podľa animovaných filmov, nezamieňajte si ich s Avalanche Studios - Just Cause), Black Rock Studio (Pure, Split / Second), Fall Line Studios (hry pre Nintendo DS a Wii), Junction Point Studios (Epic Mickey), Wideload Games (Stubbs the Zombie), Tapulous Inc. (hry pre App Store) a Playdom (hry pre sociálne siete ako Facebook).

Zdroj: Shacknews