Dvaja bratia proti matke v akčnom FEAR 3

16. mar 2011 o 15:00 Ján Kordoš

Ovládať budeme totiž dvoch bratov. PointMan ako hrdina prvého dielu, je klasický pešiak so zbraňou v ruke, no spoločnosť mu robí Fettel - hlavná záporná postava jednotky, ktorej sme prevŕtali čelo olovom. Ten so živými tvormi nemá takmer nič spoločné a v boji využíva paranormálne sily. A lezie PointManovi riadne na nervy. Musia sa však napriek odlišným názorom spojiť a zlikvidovať vlastnú matku, ktorou je strašidelná Alma. Zamotané a šialené. Môže to dopadnúť na výbornú i priemerne. Veríme v prvú možnosť, no rozhodujúca bude samotná hrateľnosť akcie. Výsledok sa dozvieme v priebehu mája.

Zdroj:Fileshack